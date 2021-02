Marco Rose wird den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen.

Diese Entscheidung hat der Trainer seiner Mannschaft am Montag mitgeteilt - eine entsprechende Meldung der Bild-Zeitung trifft nach SID-Informationen zu. Eine offizielle Bestätigung durch den Verein steht noch aus. Um den 44-Jährigen, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro haben soll, ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte.

Immer wieder wurde er mit Gladbach-Konkurrent Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Rose wollte sich bisher öffentlich nicht festlegen, Gladbachs Sportdirektor Max Eberl war bis zuletzt der Hoffnung, den talentierten Übungsleiter bei den Fohlen halten zu können. Nun kommt es offenbar zur Trennung.

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Rose war im Sommer 2019 von RB Salzburg nach Gladbach gekommen und hatte dort Dieter Hecking abgelöst. Nun wird wieder ein neuer Coach gesucht. Am Montagabend soll der Aufsichtsrat der Gladbacher mit dem Präsidium zusammenkommen. "Ich halte mich bereit", sagte Vizepräsident Rainer Bonhof dem SID. Den Abschied von Rose konnte Bonhof aber noch nicht bestätigen: "Darüber habe ich keine Infos."

Gladbach trifft im Pokal auf Rose

Bisher kommt Rose mit seinem Team auf einen Punkteschnitt von 1,75 Zähler. In der Bundesliga-Tabelle liegt er mit Gladbach zwar "nur" auf dem siebten Rang - vor allem in der Champions League sorgte er aber in der Vorrunde für Furore, als sein Team sich in einer Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donezk durch setzte.

Beim BVB wird Rose voraussichtlich Edin Terzic ersetzen, der als Nachfolger von Lucien Favre derzeit die Geschicke der Schwarz-Gelben leitet. Brisant: Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft Rose am 2. März auf den BVB. Beide Teams kämpfen derzeit um die Qualifikation für das internationale Geschäft. (Bundesliga: Die Tabelle)

Eine Überraschung wäre Roses Abgang nicht mehr. Im CHECK24-Doppelpass hatte zuletzt der langjährige Bundesliga-Macher Heribert Bruchhagen den bevorstehenden Wechsel vorausgesagt.

"Rose geht nach Dortmund", hatte Bruchhagen bei der Talkrunde auf SPORT1 gesagt: "Eberl und er haben längst einen Deal getroffen, das ist geklärt. Die Entscheidung ist vor Monaten getroffen worden. Das wird jetzt nur noch vier Wochen unterm Deckel gehalten", sagte der frühere Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV.