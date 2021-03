Lucas Hernández kommt auch in seiner zweiten Saison beim FC Bayern noch nicht in Fahrt. Hansi Flick setzt ihn meist nur als Einwechselspieler ein - und selbst dann ist er oft nicht die erste Alternative.

Auch am Samstag beim 4:2 gegen Borussia Dortmund kam der französische Nationalspieler erst in der Nachspielzeit für Leroy Sané in die Partie.

Und das obwohl sich Jerome Boateng im linken Knie eine Kapselzerrung zugezogen hatte, und nach 70. Minuten vom Feld musste. Die Position neben David Alaba übernahm allerdings Javi Martinez. Doch der 80-Millionen-Transfer lässt sich davon nicht die Laune verderben.

Hernández arbeitet weiter, unterstützt das Team auch außerhalb des Platzes und gibt im Training Vollgas. Dafür bekam der 25-Jährige nun sogar von Thomas Müller Lob.

Müller dankt Hernández auf Instagram

"Ein besonderer Dank geht an Lucas Hernández – was du jedes Mal für uns tust, wenn du ins Spiel kommst, ist besonders", postete das Münchner Urgestein nach dem Erfolg über den BVB auf Instagram.

Als der Verteidiger gegen Dortmund in der 92. Minute einen Ball an der Seitenlinie stark ablief, jubelte die Bayern-Bank ihm sofort zu. Auch das verdeutlicht, welch hohes Standing Hernández bei den Bayern hat.

Sein geduldiges Warten wird sich möglicherweise in der kommenden Saison bezahlt machen: Dann dürfte Hernández den Platz des wechselwilligen David Alaba in der linken Innenverteidigung bekommen.