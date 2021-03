Nach dem Aus von Trainer Christian Gross soll Dimitrios Grammozis den FC Schalke 04 vor dem drohenden Absturz in die 2. Bundesliga bewahren.

Auf seiner ersten Pressekonferenz erklärt der 42-Jährige, wie er das Wunder mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten doch noch schaffen will und wie er das Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 (Bundesliga: FC Schalke 04 - FSV Mainz 05, Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) angehen will.

Zudem steht in Peter Knäbel der aktuell sportlich Verantwortliche Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ Knäbel über seine neue Funktion +++

"Ich weiß, dass ich bis auf weiteres die sportliche Gesamtverantwortung habe."

+++ Knäbel über den Neuaufbau +++

"Wenn man eine Aufgabe bekommt, muss man entscheiden können. Es ist wichtig, dass es nicht nur provisorisch ist und die Verantwortung gegenüber dem Verein wahrnimmt und das Bestmögliche entscheidet. Nach den Gesprächen mit Dimitrios Grammozis war mir klar, dass er der Trainer wird. In Bezug auf die Mitarbeiter, die uns leider verlassen mussten, war mir schnell klar wie wir sie ersetzen können. Ich bin froh, dass wir drei Ur-Schalker haben, die in dem Moment des schwarzen Sonntags gesagt haben, sie packen mit an. Wir haben mit Norbert Elgert noch jemand, der uns bezüglich Kaderplanung im Hintergrund zur Verfügung steht. Wir haben es geschafft, dass alle eine klare Position haben. Wir konnten in den ersten 24 Stunden vier von fünf Positionen regeln und konnten innerhalb von 72 Stunden auch die Trainerfrage klären. Wichtig ist, dass wir jetzt in die Abläufe Dynamik reinbekommen. Das Spiel ist in zwei Tagen. Das Team muss sich einspielen. Ich bin froh, dass alle mitgemacht haben. Die Prozesse mit dem neuen Trainerteam müssen sich noch finden, aber wir wissen genau, was alle zu tun haben."

+++ Grammozis: "Knäbel hat Braut zum Mann gebracht" +++

"Wichtig ist, dass man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Wichtig ist, dass die Liebe zu einem Verein keine Irritation hervorruft. Den letzten Kick habe ich von Peter Knäbel bekommen. Letztendlich hat er die Braut zum Mann gebracht."

+++ So hat Knäbel Grammozis überzeugt +++

"Wenn man Schalke 04 vertreten darf, ist es leicht, Menschen zu entzünden. Das ist nicht nur die Tradition. Ich habe ihm auch erzählt, was für hervorragende Menschen hier arbeiten. Ich habe Dimitrios erzählt, wie wir aufgestellt sind und welche Räder ineinandergreifen könnten. Am Ende wird er das entscheiden. Mit Gerald Asamoah oder auch mit Mike Büskens, der schnell einen Trainer mit an Board nehmen kann. Jeder, der sich auf Schalke wohlfühlt, wird auch seine Leistung abrufen."

+++ Grammozis: "Keine Anfängermannschaft" +++

"Mein Ansatz ist Mainz 05, was in der Zukunft liegt, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich merke bei den Jungs, dass sie alles dafür tun wollen, am Freitag das Spiel zu gewinnen. Darauf werden wir uns bestmöglich vorbereiten. In der Kürze der Zeit kann man fußballerische Inhalte nicht so ausgeprägt trainieren, aber wir fangen nicht mit einer Anfängermannschaft an, das sind alles gestandene Profis. Der Hauptschwerpunkt ist, sich mit den Jungs zu unterhalten."

+++ Knäbel von Grammozis überzeugt +++

"Es wäre unverantwortlich, wenn wir keinen Blick in die Zukunft wagen würden. Für uns liegt nur der Blick auf dem Spiel gegen Mainz 05. Für uns ist Dimitrios Grammozis der richtige Mann am richtigen Ort."

+++ Grammozis begründet Schritt +++

"Weil ich Lust darauf habe", begründet Grammozis den Schritt: "Das ist kein normaler Verein. Ich bin voller Überzeugung. Peter Knäbel hat sich sehr um mich bemüht. Ich sehe Schalke 04 als große Herausforderung. Ich möchte diese Energie noch mehr kanalisieren, damit wir das auch auf dem Platz zeigen."

+++ Grammozis bestätigt früheren Kontakt +++

Grammozis ergänzt: "Es ist richtig, dass ich mich auch mit Jochen Schneider unterhalten habe, bevor er Manuel Baum installiert hat. Die Gespräche mit Peter Knäbel haben mich noch mehr bestätigt, diese Aufgabe zu übernehmen."

+++ Grammozis legt los +++

"Glück auf und guten Tag. Ich denke, das waren sehr aufregende Tage, auch für mich und seit ich die Entscheidung getroffen habe. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und weiß, auf was ich mich eingelassen habe. Das ist eigentlich mein Heimatverein, ich weiß wie die Leute ticken und was man dem Verein schuldig ist, zu geben. Die erste Herausforderung ist, sich alle Namen zu merken, die man gefühlt, alle paar Sekunden bekommen. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Wichtig wird sein, sich einen Überblick zu verschaffen und mit aller Power auf Mainz 05 vorzubereiten."

+++ Knäbel schildert die vergangenen Tage +++

"Die Neuzeit begann am Sonntagabend um 21.15 Uhr als ich Teil einer Telefonkonferenz war, auf der ich gefragt wurde, ob die Aufgabe als aktuell sportlich Verantwortlicher übernehmen will. Dem habe ich entsprochen, seitdem ist viel passiert."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Grammozis und Knäbel haben auf dem Podium Platz genommen.

+++ Schalker Trainerstab steht +++

Neben dem neuen Co-Trainer Mike Büskens wird Sven Piepenbrock - wie schon in der vergangenen Saison unter Grammozis in Darmstadt - als Assistent des neuen Schalker Trainers fungieren.

Onur Cinel und Naldo werden hingegen den Trainerstab der Lizenzspielermannschaft verlassen, ihre Trainertätigkeiten aber in der Knappenschmiede fortführen.