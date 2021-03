Der FC Bayern hat Borussia Dortmund im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend mit 4:2 besiegt. Der Rekordmeister bleibt damit Spitzenreiter, Borussia Dortmund steht jetzt auf Rang sechs der Tabelle.

Marco Reus unterstellt Schiedsrichter Marco Fritz, den Rekordmeister bei der Szene vor dem 3:2-Treffer von Leon Goretzka bevorteilt zu haben. Joshua Kimmich hatte Emre Can den Ball abgeluchst.

Die Stimmen bei Sky:

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund):

"Der Druck der Bayern wurde sehr groß. Es stand dann 2:2 zur Pause, weil wir es dann nicht mehr geschafft haben, Druck auf den Ball zu bekommen. Immer wieder sind die Flanken in unseren Sechzehner geflogen. Diagonale Bälle können wir nicht immer verhindern, aber wir haben es auch nicht geschafft, den Gegner bei der Ballkontrolle zu stören uns sind sehr viel hinterhergelaufen. Wir haben es nicht mehr geschafft für Entlastung zu sorgen und dann wurde der Druck so groß, dass wir jetzt mit leeren Händen nachhause fliegen müssen."

Über die Pausenansprache: "Wir haben nochmal versucht, die Jungs dafür zu sensibilisieren, dass wir den Druck erhöhen müssen. Das wurde in der zweiten Halbzeit auch einen Tick besser. Aber Bayern hat das auch hervorragend gemacht.

über Haaland: "Haaland hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat für uns zwei Tore geschossen und ist dann rausgegangen. Er hat einen kleinen Schlag bekommen, aber das war nicht das Problem. Erling spielt jetzt seit Wochen jedes Spiel und da müssen wir ein bisschen aufpassen und ihn schützen. Wir gehen davon aus, dass es für die Champions League gegen Sevilla reicht."

über die Situation vor dem 2:3: "Für mich ist das ein klares Foul. Es gab auch den einen oder anderen Körperkontakt auf der anderen Seite, der nicht gepfiffen wurde."

Marco Reus (Borussia Dortmund):

"Wir haben gut angefangen, waren dann zu passiv und hatten nicht mehr die Pressing-Situationen. Das erste und zweite Tor kannst du locker verteidigen. Vor dem 3:2 war es ein klares Foulspiel. Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter gepfiffen. Fertig aus. Das ist einfach so. Der Schlüssel war, dass wir zu schnell die beiden ersten Gegentore bekommen haben. Wir hatten dann zu wenig Ballbesitzphasen. haben es lange eng gehalten, am Ende entscheidet so eine Kleinigkeit."

Emre Can (Borussia Dortmund):

"Es war insgesamt nicht gut genug heute. Da muss man ehrlich sein. Wir haben gut angefangen und dann haben wir irgendwie nicht mehr versucht, Fußballzuspielen. Bayern hat das gut gemacht. Sie sind eine der besten Mannschaften der Welt, aber trotzdem hätten wir versuchen müssen, mutiger zu sein. Das hat heute ein bisschen gefehlt. "Wir haben mutig angefangen. Wenn man gegen Bayern aber nur zehn Minuten mutig spielt, dann wird es schwer. Das war heute einfach zu wenig. Auf dem Spielfeld hatte ich das Gefühl, dass wir uns nicht gut in den Räumen bewegt haben. Wir haben von hinten raus keinen guten Fußball gespielt. Da schließe ich mich auch ein.

Über die Halbzeitansprache von Edin Terzic...: "Der Trainer hat schon seine Lösungen gehabt, aber das haben wir nicht so umgesetzt. Bayern hat das gut gemacht. Wir wollten die Sechse finden und dann nach außen spielen, das hat nicht so gut geklappt heute. Das darf uns nicht passieren, aber jetzt müssen wir das schnell abhaken. Am Dienstag geht's schon weiter."

Über die Situation vor dem 2:3...: "Kann er pfeifen, muss er nicht. Der Schiedsrichter hat aber generell in der zweiten Halbzeit zu viel auf Zuruf gepfiffen. Wir haben glaube ich kein Foul bekommen, das macht manchmal den Rhytmus kaputt. Man will da sein im Zweikampf und dann pfeift der Schiri für Rot. Das war heute ein bisschen zu oft, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Das darf dem Schiri nicht passieren. Das ist einfach nur bitter.

"Ich musste sehr schnell reagieren, der Ball kam unerwartet. Das war dann nicht geplant, sondern intuitiv. Die ganze Konstellation heute war ein bisschen besser als bei meinem ersten Tor gegen Dortmund. In der Schlussphase das entscheidende Tor zu machen, das wäre nur in vollen Stadien noch besser."

Leon Goretzka (FC Bayern):

"Ab dem 0:2 haben wir gezeigt, dass wir das Spiel noch unbedingt gewinnen wollen. Das war eine großartige Energieleistung hier zurückzukommen. Spätestens seit dem Anschlusstreffer haben wir zu 100 Prozent daran geglaubt, dass wir das Spiel noch gewinnen können."

Zu Thomas Müller: "Ich möchte mit Thomas immer auf Titeljagd gehen. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns und geht auch in schwierigen Situationen immer voran. Er gibt uns den Glauben solche Spiele zu drehen."