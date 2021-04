Ab der kommenden Saison steigt Sat.1 wieder in die Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga ein und hat sich ein neun Spiele umfassendes Live-Paket gesichert.

Wolff-Christoph Fuss soll die Spiele als Kommentator begleiten. Der 44-Jährige wird laut Sportbuzzer in der kommenden Saison in Teilzeit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Für den Pay-TV-Sender Sky werde er demnach aber weiterhin tätig bleiben.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Bei Sat.1 soll Fuss insgesamt neun Spiele kommentieren, darunter die Relegationsspiele, den Supercup sowie die Saison-Eröffnung der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Fuss hatte nach seiner Zeit bei Sky-Vorgänger Premiere schon zwischen 2009 und 2012 für Sat.1 Spiele der Champions League kommentiert.