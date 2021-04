Michael Rummenigge, Bruder von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, ist überzeugt, dass Hansi Flick Trainer beim Rekordmeister bleibt (Bayern-Zwist: Deutliche Experten-Schelte von Effenberg)

"Die Münchner werden auch in die kommende Saison mit Flick gehen. Warum? Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut. Wenn sich Karl-Heinz etwas in den Kopf gesetzt hat, hält er auch daran fest. In diesem Falle also an Hansi Flick, Kalle wird ihn niemals freiwillig ziehen lassen", sagte Michael Rummenigge dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND). (Das ist der Stand bei Hansi Flick)

Flick gilt als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Der Dauerstreit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den Trainer in den letzten Wochen zermürbt.

"Da sich die Bayern nicht von ihrem Sportvorstand trennen werden, braucht es eine große Aussprache, die wohl zeitnah erfolgen wird", sagte Michael Rummenigge: "Die Bayern werden alles daransetzen, dass man sich zusammenrauft. Karl-Heinz will bei seinem Abschied zum Jahresende ein bestelltes Feld hinterlassen - dafür braucht man einen Top-Trainer."