Die Zukunft von Hansi Flick wird sich nicht zeitnah klären!

Von den Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsmitglied Oliver Kahn ist vorerst kein Treffen mit Flick geplant.

Spielplan beeinflusst Termin für den Gipfel

Dass Flick dieser Tage und unmittelbar nach dem Champions-League-Aus noch keinen Zukunftsgipfel will, liegt auch am Spielplan.

Binnen einer Woche stehen für die Münchner nun drei richtungsweisende Spiele in der Bundesliga an: Wolfsburg (A), Leverkusen (H) und Mainz (A).

Nach SPORT1-Informationen will sich Flick vollumfänglich darauf konzentrieren, um die Weichen für die neunte Meisterschaft in Folge zu stellen.

Danach könnte es jedoch zum großen Showdown kommen. Denn die Bayern werden vom 25. April bis 8. Mai spielfrei sein, da sie gegen Kiel bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind.

Kahn will sich dieser Tage lediglich mit Flick besprechen, um herauszufinden, was der Erfolgstrainer will. Dass ihm Flick seine finale Entscheidung mitteilt, ist eher unwahrscheinlich. Wohl aber eine Tendenz, und die lautet: Bundestrainer statt FC Bayern!

Flick: "Dazu noch keine Gedanken gemacht"

SPORT1 fragte den Bayern-Trainer nach dem Aus gegen Paris St. Germain: Wird es eine zeitnahe Zukunftsentscheidung von ihm geben?

"Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht”, sagte Flick. "Wir schauen jetzt, dass wir es in der Bundesliga zu Ende bringen und die deutsche Meisterschaft holen. Das ist jetzt unser Minimalziel. Mehr können wir diese Saison leider nicht machen.”