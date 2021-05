Der Traum von der Königsklasse lebt dank Jadon Sancho!

Borussia Dortmund hat im Rennen um die Champions-League-Plätze das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Der BVB setzte sich in einem packenden Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig mit 3:2 (1:0) durch und eroberte vorerst Platz vier. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB macht Bayern zum Meister

Julian Nagelsmann muss indes mit den Leipzigern seine leisen Hoffnungen auf den Meistertitel endgültig begraben. Durch die RB-Niederlage steht fest: Dem FC Bayern ist die neunte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. (Tabelle der Bundesliga)

BVB-Kapitän Marco Reus brachte die Dortmunder in der Anfangsphase (7.) in Führung und untermauerte mit seinem fünften Tor in den vergangenen acht Pflichtspielen seine momentane Topform. Jadon Sancho baute den Vorsprung zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst aus (51.). Doch die Leipziger glichen durch Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) aus. Sancho ließ den BVB in der Schlussphase aber doch noch jubeln (87.). (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Der BVB blieb damit auch im siebten Spiel in Folge gegen Leipzig ungeschlagen und verschaffte sich einen psychologischen Vorteil für den Pokal-Showdown.

BVB muss ohne Haaland auskommen

Die Dortmunder mussten fünf Tage vor dem DFB-Pokalfinale gegen Leipzig (DFB-Pokal: RB Leipzig - Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) erneut auf Toptorjäger Erling Haaland verzichten. "Der Pferdekuss ist leider sehr hartnäckig", sagte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Spiel bei Sky. Er hofft, dass Haaland rechtzeitig zum Endspiel in Berlin am Donnerstag fit wird.

Beide Teams waren vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw vom Anpfiff weg sofort auf Betriebstemperatur. Hee-chan Hwang verpasste die frühe Führung für die Gäste, scheiterte aber an Marwin Hitz (3.). Danach übernahm der BVB das Kommando. Eine sehenswerte Ballstafette über Lukasz Piszczek und Thorgan Hazard verwertete Reus aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss unter die Latte (7.).

Bürki kehrt für verletzten Hitz ins Tor zurück

Die Dortmunder kontrollieren auch in der Folge das Geschehen, verpassten es aber, die Führung weiter auszubauen. Hazard scheiterte aus spitzem Winkel aber an RB-Schlussmann Péter Gulácsi (32.), der seinen Vertrag am Freitag bis 2025 verlängert hatte. Vier Minuten später traf Sancho aus guter Position nur das Außennetz (36.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit feierte Roman Bürki sein Comeback im BVB-Tor. Der Schweizer ersetzte seinen verletzten Landsmann Hitz, der kurz vor dem Seitenwechsel mit Teamkollege Manuel Akanji zusammengeprallt war.

Und seine erste Prüfung meisterte Bürki mühelos: Einen Schuss von Marcel Sabitzer pflückte Bürki locker aus der Luft (47.). Auf der anderen Seite ließ die RB-Abwehr Sancho laufen, der Engländer baute mit einem platzierten Flachschuss aus spitzem Winkel die Führung aus (51.).

Die Leipziger gaben sich allerdings noch nicht geschlagen. Nach einer Ecke setzte sich Lukas Klostermann gegen Mats Hummels durch und erzielte per Kopf sein erstes Saisontor (63.). Dortmund wirkte beeindruckt, Dani Olmo hatte den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz (69.).

Acht Minuten später machte es der spanische Nationalspieler besser, nach einem Querpass von Hwang netzte Olmo mühelos ein (77.). Doch die Dortmunder schlugen in Person von Sancho kurz vor Schluss doch noch mal zu.