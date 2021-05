Die Teilnehmer an der Relegation zur Fußball-Bundesliga stehen erst am 34. und letzten Spieltag am kommenden Wochenende fest. Im Fußball-Oberhaus kommen noch der 1. FC Köln, Werder Bremen und Arminia Bielefeld infrage. Gegner aus der 2. Bundesliga wird der VfL Bochum, Holstein Kiel oder die SpVgg Greuther Fürth sein. Die Entscheidung fällt nach den Spielen am Samstag (Bundesliga) und Sonntag (2. Liga).

Für die Relegation zur 2. Bundesliga kommen vor der letzten Runde noch Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück, der SV Sandhausen und Jahn Regensburg als Teilnehmer aus dem Fußball-Unterhaus infrage. Der Gegner aus der 3. Liga könnte 1860 München, der Ingolstadt oder Hansa Rostock sein. Die letzten Drittligaspiele stehen am kommenden Samstag an. - Die Relegationsspiele 2020/21 in der Übersicht

Bundesliga ? 2. Bundesliga:

Hinspiel am 26.05.2021: Tabellen-Sechzehnter Bundesliga ? Tabellendritter 2. Bundesliga (18.30 Uhr/DAZN)

Rückspiel am 29.05.2021: Tabellendritter 2. Bundesliga ? Tabellen-Sechzehnter Bundesliga (18.00 Uhr/DAZN)

2. Bundesliga ? 3. Liga:

Hinspiel am 27.05.2021: Tabellendritter 3. Liga ? Tabellen-Sechzehnter 2. Bundesliga (18.15 Uhr/ZDF und DAZN)

Rückspiel am 30.05.2021: Tabellen-Sechzehnter 2. Bundesliga ? Tabellendritter 3. Liga (13.30 Uhr/ZDF und DAZN)