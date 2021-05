Für Leon Goretzka ist die Saison für den FC Bayern vorzeitig beendet.

Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt, nachdem der Mittelfeldspieler im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (6:0) verletzt ausgewechselt werden musste.

Goretzka erlitt nach Vereinsangaben einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Weitere Details, etwa die exakte Ausfalldauer nannte der Klub nicht.

EM für Goretzka in Gefahr

Der 26-Jährige verpasst damit die Auswärtspartie beim SC Freiburg sowie das letzte Saisonspiel gegen den FC Augsburg. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Goretzka war nach einer Stunde eingewechselt worden, musste aber bereits zehn Minuten später wieder ausgewechselt werden.

Für den Nationalspieler ist damit auch die EM in Gefahr. (Bundesliga: Die Tabelle)

Bei Bundestrainer Joachim Löw war Goretzka zuletzt im Mittelfeld gesetzt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Am 15. Juni empfängt die DFB-Elf in München Frankreich zum Auftaktspiel in der Gruppe F. Der kicker berichtete zuvor, Goretzka drohe offenbar ein "Wettlauf mit der Zeit". Weitere Gruppengegner, ebenfalls in München, sind Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).

Vor der EM stehen noch die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) in Innsbruck und fünf Tage später gegen Lettland in Düsseldorf auf dem Programm. (Neuer Podcast der DFB-Stiftungen: Debütfolge mit Goretzka)

Den Kader für sein letztes Turnier wird Löw voraussichtlich am 19. Mai bekannt geben. (NEWS: Alles zur EM)

