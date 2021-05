Der Torrekord von Gerd Müller in der Bundesliga galt lange als unantastbar - doch Robert Lewandowski ist nur noch einen Treffer von der magischen 40-Toremarke entfernt.

Zwei Spiele bleiben dem aktuellen Stürmerstar noch, um den einstigen "Bomber der Nation" einzuholen und genauso viele Treffer in einer einzigen Spielzeit zu erzielen. Die erste Chance auf die historische Leistung bietet sich beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER). Bayern ist bereits Meister, der Torrekord dürfte daher bei den Münchnern eine gewisse Priorität genießen.

Herausragend sind die Zahlen von Lewandowski schon jetzt - hätte ihn eine Bänderverletzung nicht zuletzt ausgebremst wäre der Meilenstein wohl längst erreicht. Unter den Fans ruft die bisher für unmöglich gehaltene Rekordjagd des Polen gemischte Gefühle hervor.

Anzeige

Denn Gerd Müller hat nach wie vor viele Anhänger. Nicht wenige würde es der Bayern-Legende wünschen, weiter alleine an der Spitze zu thronen. Dies zeigt auch die Umfrage von SPORT1: Exakt 50 Prozent der rund 19.000 befragten User gönnen Müller den Rekord mehr - die andere Hälfte stimmte entsprechend für Lewandowski.

Übrigens: Mit Blick auf eine einzelne Saison mag "Lewy" fast gleichauf mit der deutschen Sturm-Legende liegen, in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga liegt er an Position zwei aber noch klar zurück. Diese führt Müller bekanntlich mit 365 Treffern an, Lewandowski hat 275 Tore auf dem Konto.