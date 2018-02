Am Dienstag geht es in der Champions League mit der K.o.-Runde los. Am ersten Achtelfinal-Spieltag ist Manchester City beim FC Basel zu Gast (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der englische Tabellenführer geht gegen die Schweizer zwar als klarer Favorit in das Match, Citys Ilkay Gündogan warnt jedoch vor dem vermeintlichen Underdog. "Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, auch wenn wir leicht zu favorisieren sind", sagte der deutsche Nationalspieler dem Blick.

Vor allem die beiden Siege des Schweizer Meisters in der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon (5:0 und 2:0) haben Gündogan beeindruckt: "Das ist nicht ohne, ehrlich gesagt." (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Basel träumt vom nächsten Coup

Dass in Basel nach dem 1:0-Heimsieg gegen Manchester United in der Gruppenphase von einem zweiten Sieg gegen einen Klub aus Manchester geträumt wird, hält der ehemalige Dortmunder für angemessen: "Das ist ein vollkommen gesundes Selbstvertrauen, wenn man in den Achtelfinals der Champions League steht."

Es darf jedoch bezweifelt werden, dass Basels Traum in Erfüllung geht. Zu souverän und stark tritt Manchester seit Wochen und Monaten auf, der 5:1-Sieg am Wochenende gegen Ex-Meister Leicester City mit dem vierfachen Torschützen Sergio Agüero war erneut eine Meisterleistung.

In der vergangenen Saison schied das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola im Achtelfinale gegen AS Monaco aus, das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen.

Nationalspieler Leroy Sane könnte ein überraschendes Blitz-Comeback feiern. Der Offensivmann kehrte nur rund zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung ins Mannschaftstraining von Manchester City zurück.

Weltfußballer De Bruyne? Das sagt Guardiola

Tottenham in Turin zu Gast

In Turin kommt es zeitgleich zu einem Kracher-Duell zwischen Juventus und den Tottenham Hotspurs (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Zwar steht die Abwehr des Gastgebers wieder sicher, doch der Respekt vor Tottenhams Top-Stürmer Harry Kane ist groß. "Er ist für mich der kompletteste Stürmer im Moment", schwärmte Juves Mittelfeldspieler Sami Khedira im BBC-Interview vor dem Achtelfinal-Hinspiel.

In den Augen des ehemaligen Stuttgarters ist Kane "kopfballstark, schnell, hat einen starken Schuss, kann mit nur einem Ballkontakt treffen und auch noch dribbeln. Er ist ein beeindruckender Spieler. Tottenham kann sich glücklich schätzen, dass sie ihn haben."

Juve mit starker Abwehr

Ein Selbstläufer in Turin wird es für Kanes Hotspurs aber natürlich nicht. Nur einen Gegentreffer ließ der italienische Rekordmeister in seinen vergangenen 16 Pflichtspielen zu. Außerdem setzt Juve auf seine Heimmacht, international ist der Klub zu Hause seit April 2013 ungeschlagen.

Deshalb erwarte Khedira ein Duell auf Augenhöhe. Die Spurs "verteidigen gut, haben ein sehr gutes Mittelfeld, eine Weltklasse-Offensive und einen sehr guten Trainer", warnte der 30-Jährige.

So können Sie die Achtelfinal-Begegnungen in der Champions League am Dienstag LIVE verfolgen:

Ticker: SPORT1.de

TV: Sky

Stream: Sky go