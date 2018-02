Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sieht sich der FC Bayern München mit ungewöhnlichen Problemen konfrontiert. Die Gäste verzichten freiwillig auf die Karten aus dem ihnen eigentlich zustehenden Gästekontigent von 3800 Karten. Und das stürzt die Bayern in ein kleines Dilemma.

So ist der FC Bayern nun verpflichtet, die Karten in den freien Verkauf zu geben. Jedoch muss der Rekordmeister gewährleisten, dass nur Anhänger der eigenen Mannschaft in den Besitz dieser Karten kommen. Sollten sich wider Erwarten doch Gästefans Zutritt zum Stadion verschaffen, droht dem FC Bayern im schlimmsten Fall selbst eine Sanktion.

"Wir können als Klub, wenn wir die Sicherheitsbestimmungen der UEFA nicht beachten, selbst bestraft werden. Das bedeutet im äußersten Fall sogar Ausschluss von den europäischen Wettbewerben", sagt Dr. Michael Gerlinger, Direktor Recht des FC Bayern der Bild.

Um dieses Szenario zu vermeiden, soll es "intensive Einlasskontrollen" geben. Denn es werden wohl trotz des Einlass-Verbotes viele türkische Fans versuchen, in die Allianz-Arena zu gelangen. So soll Anhängern in Besiktas-Kleidung kein Einlass gewährt werden.

Hummels kauft Besiktas-Fans Karten für Bayern-Spiel

Bayern reagiert auf Fan-Befürchtungen

Die Anhänger der Bayern fürchten deshalb, dass Zuschauer bei den Kontrollen nach ihrem äußeren Erscheinungsbild bewertet werden.

Der FC Bayern erklärt dazu: "Weil sämtliche Tickets an die Fans des FC Bayern München vergeben werden müssen, entsteht dem FC Bayern ein Dilemma: Laut Uefa-Reglement (Artikel 15; Artikel 17) ist es zum Zwecke der Fan-Trennung nicht gestattet, Eintrittskarten an Zuschauer der Gastmannschaft weiterzureichen oder zu veräußern. Wenn alle Eintrittskarten an die Fans der einen Mannschaft verteilt werden müssen, dann bedeutet das automatisch den Ausschluss der Fans der anderen Mannschaft. Verantwortlich für den Ausschluss ist in diesem Fall Besiktas Istanbul, weil Besiktas keine Tickets abgerufen hat."

Besiktas drohen Sanktionen

Besiktas verzichtet auf seine Gästekarten, weil der Klub nach gewaltsamen Ausschreitungen seiner Fans im Rahmen des letztjährigen Europa-League-Viertelfinals bei Olympique Lyon von der UEFA mit einem Ausschluss aus allen europäischen Wettbewerben bestraft wurde.

Die Strafe ist zunächst auf zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Aus Angst vor neuerlichen Krawallen verzichtet Besiktas deshalb schon die komplette Saison auf die Unterstützung der eigenen Fans bei internationalen Auswärtsspielen.