Trotz der ernüchternden 1:1-Niederlage im Hinspiel glaubt der FC Bayern vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER) noch an den Finaleinzug in der Champions League.

Dass ein Erfolg bei den "Königlichen" aber kein Spaziergang wird, weiß auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: "Wenn wir uns im Bernabeu den Traum von Kiew (Finalort am 26. Mai) verwirklichen wollen, brauchen wir definitiv die beste Leistung der gesamten Saison." Der 1. Mai 2018 "wird für uns garantiert der Tag der Arbeit - und dann hoffentlich ein Mai-Feiertag", ergänzte er.

Genau genommen soll, besser: muss es der "Tag der Tore" werden am Dienstag. Das betonten nach dem leichten Aufgalopp mit einer C-Auswahl am Samstag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt und den künftigen Münchner Trainer Niko Kovac (4:1) alle Bayern. E

twa Torhüter Sven Ulreich: "Wir müssen unsere Tore machen, das ist das große Rezept", sagte er, und, ach ja: "Hinten keinen Fehler machen, zu null spielen." Dann klappe es mit dem Finale. "Ich glaube, wir fliegen nach Kiew", betonte Ulreich.

Auf den Torhüter wird es ankommen - und gerne auch auf Robert Lewandowski, der im Hinspiel zum wiederholten Male nicht unter Beweis stellen konnte, dass er ein Mann für die ganz wichtigen Spiele ist.

Lewandowskis Double Sandro Wagner findet es unfair, "dass jetzt alle auf ihm rumhacken", Trainer Jupp Heynckes gab dem Polen nach einem "guten Gespräch" eine Einsatzgarantie. "Für mich", betonte er, "ist Robert Lewandowski ein Weltklasse-Spieler." Weglassen? Undenkbar!

Alaba und Martinez fit

Weglassen muss Heynckes ohnehin schon einige verletzte Spieler. Neben Manuel Neuer, Kingsley Coman und Arturo Vidal ist auch Jerome Boateng nicht einsatzbereit, zudem wird Arjen Robben laut Medienberichten erst gar nicht nach Madrid reisen.

David Alaba und Javi Martinez sollen wieder fit sein. Real fehlt neben Linksverteidiger Dani Carvajal auch Isco.

Hoffnung auf das Weiterkommen macht den Münchnern, dass Real im Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen Juventus Turin (1:3) bis in die Nachspielzeit 0:3 zurücklag.

Dies ist auch ein Grund für Madrids Trainer Zinedine Zidane, auf dem Weg zum Titel-Hattrick das "Spiel des Jahres" für seine Mannschaft auszurufen. "Ich fordere alle Spieler auf, ein Riesenspiel zu machen", sagte er nach dem 2:1 gegen CD Leganes. Wie Heynckes ließ auch er seine Stammspieler weitgehend auf der Bank.

Auch im Viertefinale 2017 gelang es dem FC Bayern, im Bernabeu ein 1:2 aus dem Hinspiel innerhalb von 90 Minuten zu egalisieren. Nach der Verlängerung stand es dann allerdings 2:4.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Madrid: Navas - Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos - Benzema, Ronaldo, Asensio

München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Müller, James, Thiago, Ribery - Lewandowski

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

So können Sie das Spiel live verfolgen:

TV: ZDF, Sky

Livestream: zdf.de, Sky Go

Liveticker: SPORT1.de