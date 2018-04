Coach Jupp Heynckes sprach nach der Auslosung von einer Knallerpartie, Arjen Robben von einem Fußball-Leckerbissen.

Wieder einmal bescherte Losfee Andriy Shevchenko dem FC Bayern in der Champions League ein Kräftemessen mit Real Madrid.

Bereits in den letzten Jahren konnte man sich sicher sein, dass die beiden europäischen Schwergewichte früher oder später in der Königsklasse aufeinandertreffen – 2017/2018 ist es nun also im Halbfinale wieder soweit.

Am Mittwoch steht das erste Duell (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in München auf dem Programm.

Auch in der Vorsaison kreuzten sich die Wege der beiden Giganten – wie so oft zuletzt mit dem besseren Ende für die Spanier.

Nach dem 2:1-Hinspielerfolg Reals in München folgte die pure Dramatik im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu. Nach neunzig Minuten hatte der deutsche Rekordmeister die denkbar schlechte Ausgangssituation egalisiert und die Königlichen in die Verlängerung gezwungen (Das Halbfinale der Champions League im Überblick).

Schlägt Ronaldo gegen Bayern wieder zu?

In jener sorgte dann aber das bayerische Schreckensgespenst Cristiano Ronaldo mit zwei Treffern für den K.o. der Münchener.

Der portugiesische Weltstar hat in den letzten drei Duellen mit dem FCB sagenhafte sieben Tore erzielt. Die letzten fünf Partien zwischen den beiden Teams gingen allesamt an den Champions-League-Titelträger der letzten beiden Jahre.

Dopa: So stehen Bayerns Chancen gegen Real

Und doch ist man in München – nicht nur dank Heilsbringer Jupp Heynckes – mehr denn je davon überzeugt, den dicken Brocken Real im April 2018 endlich wieder knacken zu können.

Robben: Sind bereit für Real

"Wir wissen, was wir können, was wir machen müssen. Wir werden bereit sein", kündigte Ex-Real-Profi Arjen Robben einen harten Kampf an. Auch Präsident Uli Hoeneß zeigte sich ob der aktuellen Top-Form der Münchener "vorsichtig optimistisch".

Zugleich zeigte Juventus Turin im Viertelfinale bei der fulminanten, wenn auch letztlich ungekrönten, Aufholjagd im Bernabeu, dass die Königlichen in dieser Saison durchaus verwundbar sind.

Eine ganz besondere Partie erwartet auch James Rodriguez, der im vergangenen Sommer mangels sportlicher Perspektive von Real an den FC Bayern ausgeliehen wurde.

So können Sie das Halbfinale Bayern München - Real Madrid am Mittwoch live verfolgen:

Live im TV: Sky und ZDF

Live-Stream: SkyGo und zdf.de

Live-Ticker: SPORT1.de