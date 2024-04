FC Bayern - Real Madrid: Schiedsrichter fix! Tuchel gab ihm "Note 6"

Böses Omen für den FC Bayern? Das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid wird von einem Schiedsrichter geleitet, der Trainer Thomas Tuchel vor ziemlich genau einem Jahr in Rage brachte.

„Note 6″, sagte der Coach, der auch vom Platz gestellt wurde, auf Turpin angesprochen mehrfach. „Zwei konnten das Niveau nicht halten, das waren der Platz und der Schiedsrichter. Das geht nicht. Von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung ab“, polterte Tuchel und verwies so auch auf das fehlende Spielglück. „Wir kommen hier mit einem 0:3 her und brauchen diese kleinen Entscheidungen auf unserer Seite, dann summiert es sich einfach.“

„Unterirdischer“ Schiedsrichter - aber gute Bilanz aus Bayern-Sicht

Der Franzose kam in bisher acht Spielen des FC Bayern zum Einsatz, fünf davon wurden gewonnen, die anderen drei endeten in einem Remis. Eine Niederlage hat der deutsche Rekordmeister also bisher noch bei einem Spiel des 41-Jährigen kassiert. Seine Nominierung könnte also sowohl ein gutes wie ein böses Omen sein.