Real: Bayern planen mit de Ligt und Laimer

Bayern München plant im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid fest mit den angeschlagenen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer. "Konny hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, Mata hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, so dass am Dienstag fast alle wieder an Bord sind", sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf den Kracher in der Königsklasse (21.00 Uhr Prime Video).