+++ Robben über Unterschiede bei Vertragsverhandlungen +++

"Ich bin ein bisschen älter. In den letzten Malen hab ich im Januar verlängert, jetzt ist April. Die Familie fühlt sich immer noch genauso wohl wie vor zwei, drei Jahren. Das Alter spielt immer eine Rolle."

+++ Parallelen zum Triple? +++

"Es ist schwierig zu vergleichen. Wir haben eine andere Mannschaft mit anderen Spielen. Es sind nicht mehr viele von damals dabei. Wir sind im Moment stark und stabil. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen in der Champions League, brauchen wir noch ein bisschen mehr."

+++ Robben zur Champions League +++

"Es ist das allerhöchste, auf diesem Niveau zu spielen. Das ist etwas ganz Besonderes. Dafür lebst du, dafür ist man Fußballspieler geworden. Manche verspüren Extra-Druck, bei mir kommt da positive Energie heraus."

+++ Robben zur Ausgangslage +++

"Wir können richtig zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ein 2:1 auswärts ist super. Aber es ist noch nicht vorbei. Sevilla hat ein sehr gutes Spiel gemacht in Manchester. Wenn wir 0:1 in Rückstand gehen würden, haben wir viel Druck. Deswegen müssen wir aufpassen."

+++ Robben zu wichtigen Spielen +++

"Es ist für die ganze Mannschaft ganz wichtig. Man weiß immer, wenn der April kommt, was los ist. Morgen ist ein ganz wichtiger und großer Schritt. Wir hoffen alle, dass wir morgen weiterkommen."

+++ Robben zu Vertragsverlängerung +++

"Ich möchte nicht mehr ganz so viel dazu sagen. Das Wichtige ist das Spiel morgen. In Sachen Vertragsverlängerung gibt es von meiner Seite aus nichts Neues. Das wird vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen mal stattfinden."

+++ Um 14 Uhr geht's los +++

Der FC Bayern geht mit nach dem 2:1-Auswärtssieg mit guten Aussichten ins Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER). Einen Tag zuvor sprechen Arjen Robben und Jupp Heynckes auf der Pressekonferenz. Wird Robben auflaufen? Was machen die Vertragsgespräche?

Die PK ab 14 Uhr im LIVETICKER.