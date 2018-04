Anzeige

Videobeweis wird bei der Champions League und der EM eingeführt UEFA kündigt Videobeweis bei EM an / Lesedauer: 2 Minuten

In der Bundesliga ist der Videobeweis bereits Alltag

Auch die UEFA will in Kürze den Videobeweis in der Champions League und bei der EM einführen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sorgt sich, dass dies zum Chaos führe.