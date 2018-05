Nach den schweren Ausschreitungen am Rande des Halbfinal-Hinspiels der Champions League zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom (5:2) hat Roms Vereins-Ikone Francesco Totti vor dem Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) an die Roma-Fans appelliert.

"Die Welt blickt nach Rom, und wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Wir sind die Botschafter Roms und haben eine große Verantwortung in und außerhalb des Olympiastadion", schrieb Totti auf der Webseite des Klubs.

Befürchtet werden Ausschreitungen als Reaktion auf die Verletzung eines Liverpool-Fans durch AS-Rom-Hooligans. Der legendäre Ex-Rom-Kapitän meinte, die Tifosi seien aufgerufen, die "Werte des Sports, der Gastfreundlichkeit und des Respekts für die Gegner" zu ehren. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten sich am Montag auch die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi und ihr Kollege aus Liverpool, Joe Anderson, für ein friedliches Miteinander beim Rückspiel am Mittwoch in der italienischen Hauptstadt ausgesprochen.

Ab Dienstagabend soll für 36 Stunden ein Verkaufsverbot von Alkohol im Stadtzentrum und rund um das Olympiastadion gelten. Im Zeitraum zwischen dem 1. und 3. Mai soll außerdem der Alkoholkonsum auf offener Straße verboten sein.

Über 1000 Sicherheitskräfte sollen zum Einsatz kommen, um die Sicherheit zu garantieren. Gerechnet wird mit der Ankunft in Rom von circa 5000 Liverpool-Fans, darunter mehreren Hundert Hooligans, berichtete die Polizei in Rom. 50 davon seien als "gefährlich"eingestuft. Insgesamt 70.000 Zuschauer werden erwartet.