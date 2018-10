Rekordmeister Bayern München muss im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag bei AEK Athen (Champions League: AEK Athen – FC Bayern, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) womöglich auch auf Außenverteidiger David Alaba verzichten.

Der Österreicher hat nach seinem Muskelfaserriss noch muskuläre Probleme. Trainer Niko Kovac will daher erst am Spieltag entscheiden, ob er Alaba mit in den Kader nimmt.

Gar nicht erst nach Athen mitgereist war Franck Ribery wegen einer Wirbelblockade.

Kovac erwartet schweren Gang

Bayern-Coach Kovac erwartet im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt "einen schweren Gang". Athen habe nichts zu verlieren und suche die letzte Chance aufs Weiterkommen in der Gruppe E (DATENCENTER: Die Tabelle).

Keine PK-Sorgen: So entspannt fliegt Hoeneß nach Athen

"Wir müssen uns strecken, es wird so leicht nicht werden. Sie werden nach vorne getrieben", sagte Kovac, betonte aber auch: "Sollten wir unsere Leistung abrufen, bin ich sicher, dass wir das Spiel gewinnen können." Verteidiger Niklas Süle ergänzte, der Gegner werde "um sein Leben kämpfen."

Der Nationalspieler berichtete auch, dass die Stimmung in der Mannschaft nach dem Sieg in Wolfsburg "sehr gut ist, viel besser als in den zwei Wochen davor."

Der FC Bayern wolle nun "eine Siegesserie starten" und "wieder richtig in die Erfolgsspur finden. Wir müssen von der ersten Minute an mit voller Überzeugung rangehen. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft sind, das muss man aber auch sehen."