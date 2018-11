In der UEFA Champions League und der UEFA Europa League steht in dieser Woche der fünfte Spieltag der Gruppenphase an.

Für die Fans von FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04 und der TSG Hoffenheim stellt sich erneut die Frage, wo sie die Spiele ihrer Mannschaft in der Königsklasse im TV verfolgen können.

In der Champions League gibt es seit dieser Saison eine tiefgreifende Neuerung: Die Spiele der Königsklasse sind nicht mehr im Free-TV zu sehen.

Champions League heute LIVE bei DAZN und Sky

Bereits um 18.55 Uhr überträgt DAZN die Partien AEK Athen - Ajax Amsterdam und ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen.

Den Auftritt von TSG Hoffenheim gegen Schachtjor Donezk überträgt DAZN um 21 Uhr, Sky zeigt das Spiel von FC Bayern gegen Benfica Lissabon (21 Uhr).

Ebenso um 21 Uhr sind auf DAZN die Spiele Olympique Lyon - Manchester City, AS Rom - Real Madrid, Juventus Turin - Valencia und Manchester United - Young Boys Bern zu sehen.

Fantalk live bei SPORT1

Wer kein Abo besitzt und nicht in die Röhre gucken will, dem bietet SPORT1 das perfekte Programm. Immer dienstags und mittwochs am Champions-League-Abende führen die Moderatoren Thomas Helmer und Oliver Schwesinger durch den Fantalk, der das ideale Begleitprogramm zu den laufenden Spielen ist.

Information, Unterhaltung, Diskussion und Analyse schon während der 90 Minuten: Hier ist jeder richtig, der die Partien nicht im Pay-TV sehen kann. Neben den Neuzugängen Tim Wiese und Celia Sasic bilden Peter Neururer, Mario Basler, Olaf Thon und Oliver Pocher das Expertenteam.

Der DAZN-Fahrplan für die Gruppenphase:

Der Fahrplan von DAZN und Sky für die Gruppenphase der Champions League © DAZN

Der weitere Sky-Fahrplan für die Gruppenphase:

5. Spieltag:

27.11., 21:00 Uhr: FC Bayern München vs. Benfica Lissabon

28.11., 21:00 Uhr: Borussia Dortmund vs. FC Brügge

6. Spieltag:

11.12., 18:55 Uhr: FC Schalke 04 vs. Lokomotive Moskau

12.12., 21:00 Uhr: Ajax Amsterdam vs. FC Bayern München

Champions League 2018/19 nur im Pay-TV

In der Champions League ist DAZN für drei Jahre mit von der Partie und teilt sich mit Sky die Rechte, weshalb die Königsklasse nur noch im Pay-TV zu sehen sein wird. Von den 125 Partien der neuen Saison strahlt DAZN 104 live aus, Sky kommt auf 34 Einzelspiele.

Halbfinale und Finale werden von DAZN und Sky parallel übertragen. Nach den Livespielen zeigen DAZN und Sky die Highlights aller Partien des Abends.

Das Endspiel stellt darüber hinaus eine Ausnahme dar. Sollte eine deutsche Mannschaft ins Finale einziehen, muss das Spiel zusätzlich im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Das sieht der Rundfunkstaatsvertrag vor.

Picking-System zwischen Sky und DAZN

In der Vorrunde der Champions League gibt es ein ausgehandeltes Picking-System zwischen Sky und DAZN. Am ersten Gruppenspieltag geht das Erstwahlrecht für eine Partie - sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch - an Sky, während DAZN die restlichen Partien live übertragen wird. Dieses Szenario wiederholt sich an den Spieltagen drei und fünf.

An den Spieltagen zwei, vier und sechs darf DAZN am Dienstag sein favorisiertes Spiel auswählen, ehe Sky nachzieht. Am Mittwoch geht das Erstwahlrecht wieder an Sky, während DAZN wie an allen Gruppenspieltagen die restlichen Partien zeigen wird. In Sachen Konferenz gilt die gesamte Saison über, dass Sky die Rechte besitzt, wenn mindestens zwei Partien gleichzeitig ausgetragen werden.

Auch bei der Übertragung der Europa League mit den deutschen Teams Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig hat sich etwas geändert.

DAZN hält Rechte an allen Spielen der Europa League

In der Europa League hält DAZN ab der kommenden Spielzeit bis 2021 die Rechte an allen 205 Partien. Zudem übertragen die beiden Sender RTL und RTL Nitro 15 Partien im Free-TV.

Pro Spieltag garantiert der TV-Vertrag der Mediengruppe RTL eine exklusive Live-Übertragung sowie Highlights aller anderen Partien.