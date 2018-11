Erst Athen, dann Dortmund: Trainer Niko Kovac steht beim FC Bayern vor einer entscheidenden Woche.

Für Kovac beginnen mit dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen AEK Athen (Champions League: FC Bayern München - AEK Athen ab 21 Uhr im LIVETICKER) entscheidende Tage beim FC Bayern.

Nach der vermeintlichen Pflichtaufgabe in der Champions League kommt es am Samstag zum absoluten Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den aktuellen Spitzenreiter BVB. In der Champions-League-Tabelle liegt der FC Bayern mit 7 Punkten aus 3 Spielen derzeit auf Rang 2 hinter Ajax Amsterdam. AEK Athen liegt punktelos auf Rang 4. Das Hinspiel in Athen konnten die Münchner mit 0:2 für sich entscheiden. (SERVICE: Champions League Tabelle)

Bayern beginnt mit Müller

Im Rückspiel muss Kovac auf den angeschlagenen Arjen Robben verzichten, James Rodriguez, der ebenfalls fraglich war, hat es zumindest in den Kader geschafft, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Stattdessen kehrt Thomas Müller in die Startelf zurück. Er wird neben Leon Goretzka im Mittelfeld-Zentrum vor Javi Martinez agieren.

Die Innenverteidigung bilden Mats Hummels und Jerome Boateng, über die offensiven Außen sollen Franck Ribery und Serge Gnabry Robert Lewandowski mit Zuspielen füttern.

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Gnabry, Müller, Goretzka, Ribery - Lewandowski

AEK Athen: Barkas - Bakakis, Lampropoulos, Tschygrynski, Cosic, Hult - Galanopoulos, Andre Simoes, Alef - Mantalos, Ponce

Schiedsrichter: Matej Jug

So können Sie FC Bayern - AEK Athen LIVE verfolgen:

TV: Sky (Konferenz & Einzelspiel)

Livestream: SkyGo (Konferenz & Einzelspiel)

Liveticker: SPORT1