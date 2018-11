Es brodelt beim FC Bayern. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon steht Trainer Niko Kovac mehr denn je unter Druck. (Champions League: FC Bayern München - Benfica Lissabon, 21 Uhr im LIVETICKER)

Schuld daran ist das 3:3 in der Bundesliga gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Präsident Uli Hoeneß kündigte im Anschluss an, alles zu hinterfragen. "Am Dienstag haben wir ein schweres Spiel vor uns und danach müssen wir analysieren, wo wir gerade stehen", sagte Hoeneß. "Ich war völlig down, als das Tor gefallen ist. Ich habe gedacht, die Welt geht unter", erklärte er seine Stimmungslage nach dem Spiel. "Wenn ich an das erste Tor denke, sowas habe ich bislang nur in Slapstick-Filmen gesehen", machte Hoeneß deutlich, was er von der Defensivleistung seiner Mannschaft hielt.

Dem pflichtete Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Benfica bei. "Es ist ja auch die Wahrheit. Wir kassieren Gegentreffer, die eigentlich nicht passieren dürfen. Am meisten tut mir der Manuel (Neuer, Anm. d. Red.) leid", erklärte er. (SERVICE: Tabelle der Champions League)

Niko Kovac zeigt sich entschlossen

Vor seinem möglichen "Abschiedsspiel" zeigte er sich sehr entschlossen. "Ich war mein ganzes Leben ein Kämpfer. Zurückstecken, aufgeben, die weiße Flagge hissen, gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ich schaue immer nach vorne und werde immer kämpfen", sagte der 47-Jährige bestimmt. Er sei zudem "immer positiv" gestimmt.

Kovac wies auch entschieden Gerüchte zurück, wonach er Teile der Mannschaft gegen sich habe: "Es wird viel erzählt. Das Verhältnis ist außergewöhnlich gut. Ich habe einige Gespräche mit Spielern geführt, und die haben mir genau das wiedergegeben."

In der Bundesliga ist der Rückstand auf Borussia Dortmund auf neun Punkte angewachsen. In der Champions League sieht es dagegen besser aus. Ein Unentschieden gegen Benfica wäre gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale.

FC Bayern: Serge Gnabry fällt wohl aus

Ein besonderes Spiel ist die Partie gegen die Portugiesen auch für Bayerns Renato Sanches. Im Hinspiel in Lissabon blühte er regelrecht auf. "Es ist immer wichtig, meine Familie bei mir zu haben. Sie unterstützen mich, wo immer es geht", erklärte Sanches.

Der Portugiese findet nach Anlaufschwierigkeiten immer besser in das Münchner Starensemble hinein. "Ich habe Zeit gebraucht. Beim ersten Mal kannte ich die Spieler nur von der Playstation. Gott sei Dank fühle ich mich jetzt besser und habe mein Selbstvertrauen wieder."

Sanches: "Kannte Bayern nur von der Playstation"

Verzichten muss Kovac weiterhin auf Thiago, Kingsley Coman, James Rodriguez und Corentin Tolisso, auch Serge Gnabry fällt wohl aus. "Coman und Thiago werden keine Rolle spielen. James ist verletzt. Bei Gnabry wird es wohl auch nicht reichen. Da müssen wir schauen", erklärte Kovac. Besagte Spieler fehlten auch gegen Düsseldorf, hinzu kommt der Ausfall von Mats Hummels (Infekt).

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, J. Boateng, Alaba - Kimmich - T. Müller, Renato Sanches - Robben, Ribery - Lewandowski

Benfica: Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo - Fejsa - Gabriel, Pizzi - Rafa Silva, Jonas, Cervi

Schiedsrichter: Orsato (Italien)

