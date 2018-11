Nach dem dürftigen 1:1 gegen den SC Freiburg will der FC Bayern in der Champions League eine Reaktion zeigen.

Gleichzeitig kann das Team von Trainer Niko Kovac mit einem Sieg gegen AEK Athen am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. (Champions League: FC Bayern - AEK Athen, Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER)

Darüber hinaus wirft auch schon der Kracher bei Borussia Dortmund am Samstag seine Schatten voraus. (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern, Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Vor der Partie gegen Athen äußern sich Bayern-Trainer Kovac und Defensivmann Joshua Kimmich. Die Pressekonferenz ab 14.30 Uhr im LIVETICKER:

+++ Kovac lobt Kimmich +++

"Er kann es besser, das weiß ich und das weiß er auch - und es ehrt ihn, dass er dass so offen und ehrlich zugibt", sagt Kovac über Kimmichs Selbstkritik.

+++ Kovac legt Fokus auf Athen +++

"Das Spiel morgen ist auch für Samstag wichtig. Aber wir müssen die Spiele separat sehen. Wir wollen sie separat vorbereiten. Nach dem morgigen Spiel wird sowieso nur über Dortmund gesprochen, aber lassen Sie uns jetzt über Athen sprechen, auch aus Respekt vor AEK Athen", sagt Kovac.

+++ Robben fällt aus +++

Kovac vermeldet den Ausfall von Arjen Robben, auch James Rodriguez ist wegen Wadenproblemen angeschlagen.

+++ Kovac über seine Position +++

"Das ist aber eine harte Frage. Dortmund ist am Samstag, vielleicht sollten wir über das Spiel gegen Athen sprechen. Wenn wir gewinnen, hätten wir zehn Punkte, dann könnten wir durch sein. Das Spiel am Samstag ist wichtig, aber für mich ist nur das Spiel morgen wichtig. Ich hoffe, dass die Art und Weise morgen gut ist und wir das Spiel überzeugend gewinnen", sagt Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Gleich kommt Kovac +++

Kimmich hat die letzte Frage beantwortet, jetzt folgt in Kürze Trainer Kovac.

+++ Kimmich: Platz eins ist das Ziel +++

"Es wäre extrem wichtig, die Gruppe als Erster abzuschließen. Wir wollen keine Torchance für den Gegner zulassen, denn zuletzt waren die Schüsse ja meistens drin. Ich bin mir sicher, dass wir einen überzeugenden Sieg einfahren", sagt Kimmich.

+++ Kimmich über den Plan +++

"Der Plan ist der gleiche. Wir müssen ein Bewusstsein für unsere Torchancen schaffen. Wir möchten uns das Selbstverständnis und die Leichtigkeit mit Ergebnissen wieder erarbeiten. Es liegt an uns Spielern. Natürlich verändern wir Dinge. Wir haben gegen jeden Gegnern einen anderen Plan. In den ersten Spielen war nicht alles schlecht. Die Dinge, die wir damals gut gemacht haben, machen wir jetzt nicht mehr so gut. Da müssen wir wieder hinkommen. Das heißt nicht, dass unser Plan von Haus aus schlecht ist, wir haben ihn nur einfach nicht gut umgesetzt", sagt Kimmich.

+++ Kimmich über seine Position +++

"Mir es es ganz egal, wo ich spiele. Sicher ist, dass ich so eine Leistung wie am Samstag nicht wiederholen will", sagt Kimmich.

+++ Steht Team hinter Kovac? +++

Kimmich wird gefragt, ob die Mannschaft noch voll hinter Kovac steht: "Absolut! Der Trainer kann nichts dafür, wenn wir gegen Freiburg noch in die Bredouille kommen. Die Statistik, dass die letzten acht Torschüsse drin waren, zeigt, dass wir nicht so viel zulassen, aber dass wir auch einfach nicht das nötige Glück haben. Das ist kein Vorwurf an Manuel Neuer. Es geht darum, wie wir verteidigen und wie wir mit unseren Torchancen umgehen. Dafür müssen wir ein Bewusstsein entwickeln. Am Ende stehen wir auf dem Platz, nicht der Trainer", sagt Kimmich.

+++ Kimmich über den Umgang untereinander +++

"Wir Spieler verstehen uns super. Der Umgang untereinander ist top. Daran liegt es nicht. Man tauscht sich auch mal untereinander aus. Uns ist aber auch klar, dass wir unsere Leistung gerade nicht so abrufen, wie wir uns das wünschen", sagt Kimmich.

+++ Kimmich stört Unruhe nicht +++

"Mich persönlich stört es nicht. Seit dreieinhalb Jahren gibt es immer wieder Unruhe. Wenn man immer deutscher Meister wird, wird es auch für die Leute ein bisschen langweilig. Die warten nur darauf, dass wir Fehler machen. Aber wir sind Profis genug, dass uns das nicht ablenkt", sagt Kimmich.

+++ Kimmich: Wir sind verantwortlich +++

"Wir stehen auf dem Platz und haben die Verantwortung. Wenn du, wie gegen Freiburg in der 80. Minute in Führung gehst, darfst du das Spiel nicht mehr hergeben. Das darf nicht passieren. Das hat überhaupt nichts mit dem Trainer zu tun. Da sind wir Spieler in der Verantwortung, wir müssen dafür sorgen, dass wir an unser Leistungsmaximum kommen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch wieder Spiele gewinnen werden", sagt Kimmich auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Kimmich gibt sich selbstkritisch +++

"Ich bin topfit und habe keine Probleme. Das Spiel gegen Freiburg war in dreienhalb Jahren mein schwächstes Spiel für Bayern. Ich hatte eigentlich meine Pause vorher. Ich hatte vorher zwar nicht die Spitzen, dass ich Tore vorbereitet habe, aber ich habe mir eine Basis geschaffen. Ich habe körperlich nicht das Gefühl, dass ich eine Pausse brauche", sagt Kimmich selbstkritisch.

+++ Kimmich: Müssen Qualität auf den Platz bringen +++

"Wir haben nicht ganz die Leichtigkeit und das Selbstverständnis, das wir am Anfang ausgestrahlt haben. Vor dem Spiel gegen Bayern waren es einfach Arbeitssiege, ohne dass wir geglänzt haben. Wir müssen unsere Qualität einfach wieder auf den Platz bringen. Wir als FC Bayern müssen, um es klar zu sagen, mit Eiern auf den Platz gehen. Sodass man wieder sieht, dass wir Bayern München sind", sagt Kimmich.

+++ Kimmich macht den Anfang +++

Joshua Kimmich nimmt auf dem Podium Platz. "Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen, aber nicht nur das, sondern auch in einer souveränen Art und Weise, dass wir uns auch Selbstvertrauen holen. Für die Champions League muss man keinen extra motivieren. Danach kommt dann Dortmund", sagt Kimmich.

+++ Löst Bayern das Achtelfinal-Ticket? +++

Die Bayern liegen in Gruppe E punktgleich mit Ajax Amsterdam auf Achtelfinal-Kurs.

Mit einem Sieg gegen AEK Athen kann der deutsche Rekordmeister am Mittwoch sogar vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase lösen. Sollte Verfolger Benfica zur gleichen Zeit gegen Ajax verlieren, wären die Münchner bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

+++ Maulwurf-Ärger bei Bayern +++

Beim Rekordmeister gelangen zur Zeit wieder einmal Interna an die Öffentlichkeit.

So soll Trainer Kovac das lasche Aufwärmen seiner Ersatzspieler kritisiert und diesbezüglich neue Regeln aufgestellt haben. Als dies publik wurde, soll Kovac darum gebeten haben, dass keine Interna mehr nach Außen getragen werden. Diese Bitte gelangte wiederum an die Öffentlichkeit.

Kovac gibt sich äußerlich gelassen, es sei für den FC Bayern kein Alleinstellungsmerkmal, dass Insiderinformationen an die Öffentlichkeit gelangten.