Unglaubliche Szene!

Im Champions-League-Gruppenspiel zwischen Manchester City und Schachtar Donezk gab Schiedsrichter Manuel de Sousa in der 24. Spielminute einen Witz-Elfmter.

Raheem Sterling drang in den Strafraum ein, während Gegenspieler Matvienko sich etwa einen Meter hinter dem Engländer befand. Der flinke Flügelstürmer von City holte aus, trat mit seinem linken Bein in den Boden.

Und plötzlich ertönte zum Entsetzen aller Donezk-Spieler ein Pfiff - Elfmeter!

Da es den Videobeweis in der Champions League noch nicht gibt, war die Entscheidung des Schiedsrichters endgültig. David Silva ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte zum zwischenzeitlichen 2:0.

In England reagierten die Fußball-Fans in den sozialen Netzwerken mit reichlich Häme. Auch Sterling selbst stand wegen der Aktion in der Kritik.