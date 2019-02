Champions League: München bewirbt sich für Finale 2021 mit Allianz Arena

Gibt es bald das nächste Champions-League-Finale in Deutschland?

Wie die Stadt München am Mittwoch bekannt gab, hat der Stadtrat nach ausführlicher Diskussion beschlossen, sich für die Austragung des Finales 2021 in der Champions League zu bewerben.

Zuvor hatte der FC Bayern im November bereits verkündet, dass man sich um die Austragung des Endspiels bemühen werde.

Bis zum 15.2. müssen die Unterlagen bei der UEFA eingereicht werden. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort fällt dann Ende Mai. Einziger Konkurrent der Münchner ist St. Petersburg.

Drei Endspiele bisher in München

2012 fand erstmals ein Endspiel der Königsklasse in der Münchner Allianz Arena statt. Die Bayern unterlagen damals im "Finale dahoam" dem FC Chelsea im Elfmeterschießen.

"Trotz der Niederlage und der großen sportlichen Enttäuschung 2012 gegen den FC Chelsea denken wir noch sehr gerne an das 'Finale dahoam' zurück. Wir würden uns sehr glücklich schätzen, wenn uns die UEFA die Möglichkeit geben würde, die Fußball-Welt in München erneut willkommen zu heißen", sagte Rummenigge im November.

Zuvor war München 1993 und 1997 Finalort der Champions League, die Endspiele damals fanden noch im Olympiastadion statt.

Das bislang letzte Endspiel der Champions League in Deutschland wurde 2015 in Berlin ausgetragen. Damals gewann der FC Barcelona mit 3:1 gegen Juventus Turin. Die Arena Auf Schalke war Schauplatz des Finales 2004 zwischen dem FC Porto und der AS Monaco (3:0).