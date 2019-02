Vier Bundesliga-Spiele zuletzt nicht gewonnen, in der Tabelle auf Platz 14 abgerutscht: Schalke 04 ist in den vergangenen Wochen in eine veritable Krise gerutscht.

Und nun kommt auch noch der englische Tabellenführer Manchester City nach Gelsenkirchen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League (Champions-League-Achtelfinale: Schalke 04 - Manchester City, Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch ab 20.45 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1). Trainer Domenico Tedesco wird sich einiges einfallen lassen müssen, damit sein Team gegen die Startruppe von Pep Guardiola bestehen kann.

Nicht nur Tedesco wird die Fragen der Journalisten beantworten, sondern auch Abwehrspieler Bastian Oczipka.

Leroy Sane spielte von 2005 bis 2016 für Schalke 04, ehe er mit gerade einmal 20 Jahren das Abenteuer England suchte. Zweieinhalb Jahre später kehrt er als einer der besten Stürmer der Premier League mit Manchester City zurück zu seinem Ex-Klub.