Das Achtelfinal-Duell mit Schalke 04 soll für Manchester City nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Champions-League-Titel sein. (Champions League: Schalke 04 - Manchester City, Mittwoch ab 21:00 Uhr im LIVETICKER)

Um den eigenen Ansprüchen endlich gerecht zu werden, zählt für Ilkay Gündogan nur der erstmalige Gewinn der Königsklasse. Nur dann könne der Premier-League-Klub in den Kreis der elitären Klubs in Europa aufsteigen, erklärte der ManCity-Profi auf uefa.com.

Zwar konnte die Citizens drei Mal die Premier League gewinnen, in der Champions League ist der Klub aber nie über das Halbfinale hinausgekommen.

Manchester City würde neue Ära einschlagen

"Ich denke, wenn wir die Champions League eines Tages gewinnen würden, würde der Verein eine neue Ära einschlagen, auf demselben Niveau wie Real Madrid, Barca, Bayern oder Juventus - Vereine, die vielleicht einen Schritt über uns sind. Vielleicht nicht wie sie Fußball spielen, aber zumindest als Verein. "

In den letzten fünf Jahren scheiterte City bereits drei Mal im Achtelfinale, nur 2016 rückte der Klub bis ins Halbfinale vor, scheiterte dort aber an Real Madrid.

"Wir haben in den vergangenen Jahren in der Champions League viel erlebt, natürlich nicht alles positiv. Wir hätten es mindestens einmal gewinnen sollen", fügte Gundogan hinzu.

Gündogan: "Haben die Qualität"

Noch immer nagt das Ausscheiden in der letzten Saison gegen den FC Liverpool am deutschen Nationalspieler. "Das wahrscheinlich der größte Tiefpunkt. Aber aus diesem Grund ist die Motivation in diesem Jahr noch größer und ich denke, wir haben die erforderliche Qualität."