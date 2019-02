Für Liverpool-Star Xherdan Shaqiri ist das Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern eine ganz besondere Partie (Champions-League-Achtelfinale: FC Liverpool - FC Bayern am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Zweieinhalb Jahre spielte der 27-Jährige bei den Münchnern (2012-2015), wurde dort zum Publikumsliebling. Vor dem Hinspiel an der Anfield Road empfing der Schweizer die SPORT1-Reporter zum Interview bei sich zu Hause in der Nähe von Manchester.

SPORT1: Herr Shaqiri, was war Ihr erster Gedanke beim Bayern-Los?

Xherdan Shaqiri: Freude. Die Bayern waren mein Wunschlos.

SPORT1: Warum das?

Shaqiri: Ich wollte mal wieder nach Hause kommen in die Allianz Arena, zu meinem Ex-Verein. Viele Freunde und alte Bekannte wiedersehen.

SPORT1: Sie schwärmen ja regelrecht.

Shaqiri: Klar, ich habe durchweg positive Erinnerungen an München. Die bislang beste Zeit meiner Karriere hatte ich bei den Bayern. Es waren zweieinhalb wirklich schöne Jahre, mit vielen Titeln und Emotionen. Ich habe damals sehr viel gelernt. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Und ich habe viele Freunde gewonnen. Jedes Mal, wenn ich nach München zurückkomme, fühle ich mich wie zu Hause.

SPORT1 besuchte Xherdan Shaqiri zu Hause in Liverpool © Plettenberg

SPORT1: Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern?

Shaqiri: Ich habe immer wieder mal mit Rafinha Kontakt gehabt. Auch zuletzt als er Geburtstag hatte. Anatoliy Tymoshchuk hat mir neulich auf Instagram geschrieben.

SPORT1: Ist es für Sie vorstellbar, nochmal für Bayern aufzulaufen?

Shaqiri: Eine Rückkehr zu den Bayern ist für mich total vorstellbar, denn ich trage die Bayern immer in meinem Herzen. Würden sie mich wieder anrufen, wäre das sicher interessant und emotional für mich. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich aber beim für mich perfekten Verein - unter der perfekten Führung.

SPORT1: Wie reizbar ist die Bundesliga für Sie?

Shaqiri: Ich liebe die Bundesliga und verfolge sie immer noch. Ich kann nicht ausschließen, zukünftig nochmal dort zu spielen. Das wäre sicher schön.

SPORT1: Wer ist der Favorit für das Spiel am Dienstag?

Shaqiri: Ich würde den Bayern die Favoritenrolle zuschieben. Sie sind seit Jahren vielleicht der beste Klub der Welt. Sie spielen immer um Titel. Liverpool ist aber auf dem besten Weg, da hinzukommen, wo die Bayern schon sind.

SPORT1: Thomas Müller ist für Bayern in beiden Spielen gesperrt.

Shaqiri: Für ihn ist es sicher eine Enttäuschung, in beiden Partien nicht spielen zu können. Für die Bayern ist es ein Verlust, denn er ist immer für ein Tor gut.

SPORT1: Bei Liverpool fehlt Innenverteidiger Virgil van Dijk wegen einer Gelbsperre.

Shaqiri: Er ist ein sehr starker Verteidiger, der eine tolle Saison spielt und mit dem wir auch im defensiven Bereich stabil und besser sind. Er wird uns fehlen.

SPORT1: Bislang haben Sie für Liverpool noch nicht in der Champions League getroffen. Haben Sie sich den Premieren-Treffer für die Bayern aufgehoben?

Shaqiri: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich in der Allianz Arena ein Tor schießen würde (lacht). Oder an der Anfield Road. Mir ist eigentlich egal, wo ich treffe. Aber gegen die Bayern wäre es doppelt speziell.

Xerdan Shaqiri wechselte im Sommer 2017 zum FC Liverpool © Plettenberg

SPORT1: Würden Sie jubeln?

Shaqiri: Das kann ich jetzt noch nicht beantworten (lacht). Das entscheide ich je nach Laune. Aber es wird sicher schwierig für mich sein, zu jubeln.

SPORT1: Was macht Ihren Trainer Jürgen Klopp aus?

Shaqiri: Sein Charakter. Seine Emotionen. Wie er mit den Spielern umgeht und kommuniziert, er aber auch sein Können auf dem Platz zeigt. Das ist maßgebend für unseren Erfolg. Er gibt alles für den Verein und für die Spieler.

SPORT1: Was hat er in diesem Verein bewegt?

Shaqiri: Er hat bei diesem großen Klub einiges verändert. Wenn ich ins Training komme, sehe ich auch die Leute, die in der Küche arbeiten. Sie lieben ihn, weil er so freundlich und bodenständig ist und mit jedem spricht. Das zeichnet den Charakter eines Menschen aus. Einen super Charakter zu haben, ist das Wichtigste. Er versteht halt nicht nur viel vom Fußball, sondern ist auch menschlich sehr gut.

SPORT1: Viele Experten wunderten sich, dass Liverpool Sie vergangenen Sommer verpflichteten. Warum der Wechsel?

Shaqiri: Ich hatte bei Stoke City drei schöne Jahre. Aber wir sind leider abgestiegen. Darüber war ich sehr enttäuscht, denn das hat der Verein nicht verdient. Ich wollte eine neue Herausforderung. Jürgen hat mich angerufen und wollte mich unbedingt im Team haben. Ich habe dann auch nicht lange gezögert, weil ich unbedingt unter ihm in diesem tollen Verein spielen wollte.

SPORT1: Wie läuft ein Anruf von Jürgen Klopp ab?

Shaqiri: Mein Bruder (Shaqiris Berater, d. Red.) kündigte mir seinen Anruf an. Dann schrieb mir Jürgen eine SMS und fragte, ob ich per Facetime (Videotelefonie, d. Red.) erreichbar bin. Dann habe ich geschrieben: "Klar." Also rief er mich beim ersten Telefonat mit Facetime an. Das war lustig.

SPORT1: Sie wechselten dank einer Klausel für knapp 17 Millionen Euro.

Shaqiri: Habe ich trotz Abstieg so viel gekostet? Das wusste ich nicht mal (lacht). Ich denke, mein Transfer hat gezeigt, dass es nicht wichtig ist, wie viel man kostet, sondern wie man sich danach präsentiert und in die neue Mannschaft integriert.

SPORT1: Sie haben 2013 mit Bayern das Triple gewonnen. Was braucht es für diesen Erfolg?

Shaqiri: Das Team muss eine gute Stimmung haben und in der ganzen Saison an die Grenzen gehen. Jeder muss sich dem Erfolg des Klubs unterordnen. So war es bei uns 2013 unter Jupp Heynckes. Wir hatten damals eine super Mannschaft, die auch menschlich top war. Die Menschen werden uns immer in Erinnerung behalten. Das spüre ich auch, wenn ich nach München zurückkomme. Es war das beste Jahr des Vereins in der Historie.

SPORT1: Was hat Jupp Heynckes ausgezeichnet?

Shaqiri: Er war wie ein Vater für uns. Es war streng, aber auch sehr korrekt. Er hat uns gezeigt, wie man erfolgreich ist. Er hat uns richtig hart gepusht. Ihm haben wir den Erfolg zu verdanken.

SPORT1: Wer gewinnt in diesem Jahr den Henkelpott?

Shaqiri: Ich hoffe Liverpool. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann sollen ihn die Bayern holen. Das wäre super.