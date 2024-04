Champions League: Bayern-Aufruf vor Real-Duell - Müller: "Schaut in eure Kleiderschränke"

Das große Duell der Giganten wirft seine Schatten voraus! Am Dienstag empfängt der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit Real Madrid ein weiteres Schwergewicht des europäischen Fußballs (ab 21 Uhr im SPORT1 -Ticker) .

Die Münchner, in Spanien als „Bestia Negra“ (Schwarze Bestie) bekannt, planen eine große Fan-Aktion in der Allianz Arena. Sie soll für Gänsehaut sorgen.

Müller-Aufforderung: „Schaut in Eure Kleiderschränke“

Am Sonntag machte der Verein bekannt, dass gegen Real jeder Zuschauer mit roter Kleidung ins Stadion kommen soll. Laut Mitteilung sei der FC Bayern weltweit als „die Roten“ bekannt und deshalb sollen die Fans diesen Ruf untermauern.

„Schaut in Eure Kleiderschränke oder legt Euch was Rotes zu – mia san mia: Rot“, wird Bayern-Urgestein Thomas Müller zitiert.

Und Konrad Laimer wünscht sich, „dass wir Spieler in der Allianz Arena am Dienstag in eine rote Wand laufen“.