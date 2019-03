Die Fans des FC Bayern München setzen in den kommenden Spielen auf eine besondere Technik, um die Stimmung in der Allianz Arena zu verbessern.

Beginnend mit dem Heimspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwochabend wollen die Anhänger in der Südkurve in den nächsten vier Partien eine Megafonanlage testen, die die Atmosphäre im Münchner Stadion pusht. (Champions League: FC Bayern - FC Liverpool am Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER, LIVE-Analyse des Spiels ab 20 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1)

Das teilte die Ultra-Vereinigung "Schickeria" am Mittwoch mit.

"Es dauert zu lange, bis die Lieder in der ganzen Kurve angekommen sind, zu oft wird im Kanon gesungen und generell gibt es viele Bereiche, die wir mit den Megaphonen nicht erreichen", heißt es in der Erklärung der Fangruppe.

"Nach langer Planungsphase, vielen Gesprächen innerhalb der Südkurve und mit dem Verein, sowie dem Einholen aller notwendigen Genehmigungen, können wir nun mit einer Testphase starten", ergänzte die "Schickeria".

Die Stimmung bei Heimspielen des FC Bayern wird immer wieder als ausgesprochen leise kritisiert.