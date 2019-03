Manchester United hat auf dramatische Art und Weise das Viertelfinale der Champions League erreicht (Paris Saint-Germain - Manchester United zum Nachlesen im TICKER).

United gewann mit 3:1 bei Paris Saint-Germain und schickte das Team von Thomas Tuchel trotz des Pariser 2:0-Sieg aus dem Hinspiel ins Tal der Tränen (Spielplan und Ergebnisse der Champions League).

Die United-Spieler und Trainer Solskjaer zeigten sich begeistert, der verletzte Neymar tobte.

Auch das Duell zwischen dem FC Porto und AS Rom endete spannend (FC Porto - AS Rom zum Nachlesen im TICKER). Porto gewann ebenfalls dank des Videobeweises mit 3:1 nach Verlängerung und zog ins Viertelfinale ein.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammen.

Marcus Rashford (Manchester United): "Alles schien gegen uns. Wir sind es gewohnt, in diesen Momenten zu überleben. Wir glauben, dass wir immer etwas schaffen können. Wir können uns weiterhin verbessern."

zum Elfmeter: "Ich habe versucht, kühlen Kopf zu bewahren. Das sind die Dinge, die du jeden Tag im Training übst. Das Warten vor dem Schuss ist das schlimmste. Für diese Momente leben wir."

Ole-Gunnar Solskjaer (Manchester United): "Es fühlt sich fantastisch an. Wir hatten ein tollen Start. Aber dann haben sie übernommen. Aber wir haben sehr gut verteidigt."

über den Last-Minute-Spirit: "Das machen wir bei diesem Klub. Wir glauben bis zum Ende daran. Die Spieler arbeiten hart, haben eine großartige Einstellung. Ich liebe es, sie zu coachen."

über seine Vertragssituation: "Lasst uns warten und schauen."

Ashley Young (Manchester United): "Wir wussten, was wir zu tun hatten. Wir wollten bis zum Ende dran glauben. Ein Schlüsselmoment war in der Halbzeit, als wir gesagt haben, dass wir noch genug Zeit haben. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir den Titel gewinnen können. Wir sind jetzt eine Runde weiter. Wir warten jetzt, was die Auslosung ergibt. Wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter gibt, war es ein Handspiel."

Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain): "Es war eine große Entscheidung. Handspiel ist einfach super kompliziert und immer auslegbar. Die gleiche Situation wird wieder passieren, dann wird kein Hand gegeben. Die gleiche Argumentation wird dann dazu führen, dass der ausgebliebene Pfiff dann okay ist. Deshalb ist es müßig. Wir sind auf der Rasierklinge geblieben. Wir haben es darauf ankommen lassen. Wir haben es verpasst, das Tor zu machen. Trotzdem ist es wahnsinnig bitter, klar."

Neymar (Paris Saint-Germain): "Das ist eine Schande. Da stecken sie vier Leute zusammen, die nichts von Fußball verstehen, um einen Schuss in Zeitlupe vor dem Fernseher anzuschauen. Da ist gar nichts. Wie soll die Junge denn seine Hände anderswo hinmachen?"

Thiago Silva (Paris Saint-Germain): "Es ist schwierig, Worte zu finden. Es ist schade, sehr schade, denn wir haben dort ein gutes Spiel gemacht. Wir haben nicht das gemacht, was wir gesagt haben. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen."

zum Elfmeter: "Es sind drei Schiedsrichter und alle drei geben den Elfmeter. Wäre es auf der anderen Seite gewesen, hätte es vielleicht keinen Elfmeter gegeben."

Daniele De Rossi (AS Rom): "Wir müssen das akzeptieren, auch wenn die Art und Weise, wie es passiert ist, schrecklich zu akzeptieren ist. Wir sind Höhen und Tiefen bei der Roma gewohnt. Es war kein perfektes Spiel für uns, aber wir haben eine tolle Kämpfertruppe und es nicht verdient, auszuscheiden."