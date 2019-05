Der FC Liverpool steht nach dem sensationellen 4:0-Sieg im heimischen Anfield gegen den FC Barcelona erneut im Finale der Champions League. Nach dem Hinspiel hätte das wohl kaum jemand für möglich gehalten. Liverpool-Coach Jürgen Klopp gab nach dem Spiel zu, er habe zwar an die Chance geglaubt, sei aber nicht davon ausgegangen, dass es tatsächlich klappt. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Innenverteidiger Dejan Lovren verriet nach dem Spiel beim klubeigenen LFC TV wie Klopp es trotzdem schaffte, seine Mannschaft zu motivieren. "Gratulation an Klopp", sagte der Kroate. "Vor dem Spiel hat er eine atemberaubende Rede gehalten."

Lovren zufolge sagte der deutsche Trainer der "Reds" folgendes: "Jungs, glaubt daran. Wir müssen ein oder zwei Tore machen. Selbst wenn wir nicht in den ersten 15, 20 Minuten treffen, glaubt daran, dass wir in der 65., 66. oder 67. Minute treffen können. Dann, mit Anfield in unserem Rücken, vertraut mir, können wir es schaffen."

Für Liverpool war es nicht die erste Europapokal-Aufholjagd, wie Klopp in der Kabine betont haben soll: "Wir haben es einmal gegen Dortmund geschafft, wir können es auch heute Abend schaffen. Zeigt einfach Eier heute."

Gegen Dortmund gelang im Viertelfinale der Europa League 2016 ebenfalls ein Comeback. Damals gelang ausgerechnet Dejan Lovren der entscheidende Treffe zum 4:3-Sieg in der Nachspielzeit.

Kein Wunder, dass sich auch Lovren, der diesmal 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste, schwer beeindruckt zeigte: "Es war brillant und ich glaube er hat uns so gepusht. Es war etwas, das wir nie zuvor gehört hatten."