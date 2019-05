Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool die Zeit bis zum Champions-League-Finale am 1. Juni für eine Art Sommer-Vorbereitung nutzen (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool am 1. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Wir müssen einige Sachen als Vorbereitung für die Champions League machen, Medienaufgaben", erklärte der Reds-Coach. "Wir müssen das machen, dann haben die Jungs ein paar Tage frei und dann haben wir zwei Wochen Vorbereitung für das Champions-League-Finale."

Als englisches Synonym für die Vorbereitung nannte Klopp "preseason", also das Pendant für die Sommervorbereitung.

Die Reds haben nach dem Ende der Premier League am vergangenen Sonntag noch knapp drei Wochen Zeit bis zum Endspiel in Madrid.

Tottenham hofft auf Kane-Rückkehr

Gegner Tottenham Hotspur hält hingegen nichts von einer klassischen Vorbereitung a la Klopp. "Wir haben unsere Idee und unseren Plan... Das ist keine Saison-Vorbereitung ("preseason"), aber es wird auch kein Urlaub sein", sagte Trainer Mauricio Pochettino. "Das Wichtigste wird sein, den gesunden Menschenverstand zu benutzen. Wir werden einen Plan erarbeiten, sodass die Spieler in beste Verfassung kommen, um das Finale zu gewinnnen."

Im Finale hoffen die Spurs auf Topstürmer Harry Kane, der sich derzeit von einer Knöchelverletzung erholt.

Sowohl Klopp als auch Pochettino warten noch auf ihren ersten Titel für ihre Klubs.