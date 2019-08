Ein Auswärtssieg des LASK gegen den FC Basel kommt einer Sensation gleich - und doch sollte es an diesem Mittwochabend soweit sein. Die Schweizer hatten in der vorherigen Runde mit dem PSV Eindhoven einen Favoriten besiegt.

Dank der Tore von Gernot Trauer und Klauss gehen die Österreicher nun mit Rückenwind ins Rückspiel - und sind dem Einzug in die vierte Qualifikationsrunde ganz nah.

Im ersten Durchgang vergab Klauss die größte Chance, als sein Schuss vom Keeper des FC Basel zum Eckball abgewehrt wurde (22.). Kurz zuvor hatte es einen kleinen Schock für die mutigen Außenseiter gegeben, als Christian Ramsebner verletzt vom Feld musste (17.).

Auch danach kontrollierten die Gäste das Spiel, waren aggressiver und handlungsschneller. Nach dem Pausentee fiel dann das erste Tor (50.) durch Gernot Trauner, sehr zur Freude von Ex-Bundesliga-Star Valerien Ismael, dem Coach der Österreicher.

Nach 65 Minuten stellte Basel-Trainer Marcel Koller um, setzte voll auf die Brechstange, um die LASK-Abwehr zu knacken. Dem Team von Valerien Ismael schien die Kraft zu fehlen, es kam kaum noch zu Entlastungsangriffen - bis auf jenen von Klauss in der 82. Minute. Eray Cömert fälscht ab, der Ball kullerte ins Netz, 2:0 für den Außenseiter.

Valerien Ismael wollte den Torschützen eigentlich auswechseln. Marko Raguz hatte schon an der Seitenlinie gestanden, bereit zur Einwechslung.

Drei Minuten vor Schluss machte Luca Zuffi den Hausherren mit seinem Treffer nochmal Hoffnung. Trotzdem nimmt die Ismael-Truppe einiges an Rückenwind mit in das Rückspiel am kommenden Dienstag. Mit den Fans im Rücken sollte das Weiterkommen möglich sein.

Sollte der LASK tatsächlich die nächste Qualifikationsrunde erreichen, wartet entweder der Club Brügge oder Dynamo Kiew als Gegner. Die Belgier gewannen ihr Heimspiel am Mittwoch mit 1:0.