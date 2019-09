Comeback missglückt: Bayer 04 Leverkusen hat bei seiner Rückkehr in die Champions League gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner einen krachenden Fehlstart hingelegt.

Nach 917-tägiger Abstinenz unterlag die Werkself zum Auftakt dem russischen Vizemeister Lokomotive Moskau um Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes nach einer vor allem im ersten Durchgang schwachen Leistung mit 1:2 und kassierte in Hammergruppe D gleich zum Start einen herben Rückschlag. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Höwedes unterläuft Eigentor

Grzegorz Krychowiak (16.) und Dmitri Barinov (37.) schossen den russischen Pokalsieger nach groben individuellen Fehlern von Bayer zum ersten Champions-League-Auswärtssieg seit 6168 Tagen. Ausgerechnet der frühere Schalker Höwedes hatte per Eigentor den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt (25.).

Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky, dem bei Moskaus Siegtor ein fataler Fehlpass unterlief, entschuldigte sich nach dem Spiel bei seinem Team und den Fans: "Das zweite Tor geht ganz klar auf meine Kappe – ich habe leider eine falsche Entscheidung getroffen."

Die Rheinländer verpassten mit der Niederlage gegen Lokomotive auch die Wiedergutmachung für die 0:4-Pleite am vergangenen Samstag beim BVB. Das große Ziel Achtelfinale und selbst der 3. Tabellenplatz für das Erreichen der Europa League rücken vor den Gastspielen bei den Gruppen-Schwergewichten Juventus und Atlético Madrid bereits in weite Ferne. (Tabellen der Gruppen A bis H)

Demirbay fällt kurzfristig aus

Trainer Peter Bosz hatte seine Mannschaft vor dem Duell mit dem Außenseiter in die Siegpflicht genommen und gegen den erwartet tiefstehenden Gegner in der Offensive "bessere Lösungen" als zuletzt gefordert. Der kurzfristige Ausfall von Kreativspieler Kerem Demirbay (Rückenprobleme) machte sich bei diesem Vorhaben allerdings von Beginn an bemerkbar.

Leverkusen übernahm zwar von Beginn an die Spielkontrolle, wusste aber mit über 70 Prozent Ballbesitz zunächst nicht viel anzufangen. Einzig Kai Havertz (9.) gab in der Anfangsphase einen harmlosen Warnschuss ab. (Spielplan und Ergebnisse)

Hradecky leistet sich Aussetzer

Moskau schlug dann mit seiner ersten Offensivaktion eiskalt zu: Nach einem Einwurf der Werkself am eigenen Strafraum nutzte Krychowiak einen katastrophalen Stockfehler des neu in die Startelf gerückten Leon Bailey zur Führung.

In Folge agierte die Werkself komplett verunsichert, daran änderte auch das unglückliche Eigentor von Höwedes nichts.

Barinov und Krychowiak (beide 28.) ließen innerhalb weniger Sekunden Einladungen der Leverkusener Hintermannschaft kläglich liegen, neun Minuten später machte es Barinov besser. Champions-League-Debütant Lukas Hradecky spielte dem zentralen Mittelfeldspieler unbedrängt den Ball in den Fuß, dieser nutzte das mit einer gekonnten Direktabnahme aus 25 Metern ins leere Tor.

Alario kommt für Bailey - Werkself zu ungenau

Bosz reagierte zur Pause auf den äußerst fehlerhaften Auftritt seines Teams und brachte Lucas Alario für den schwachen Bailey. Dies sorgte auch gleich für mehr Tempo und Gefahr im Offensivspiel. Havertz (50.) zielte per Kopf aus fünf Metern Zentimeter zu hoch, Alario (52.) scheiterte aus kurzer Distanz an Gäste-Schlussmann Guilherme.

Die Rheinländer hielten den dreimaligen russischen Meister fortan unter Dauerdruck, doch entweder fehlte der Werkself der letzte Pass oder die Abschlüsse von Volland (60., 64.) und Havertz (72.) waren zu ungenau.