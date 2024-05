Presse über Bayern-Pleite: "Einfach lächerlich. Einfach Real Madrid"

Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern mutierte zu einem Drama besonderen Ausmaßes. 20 Minuten lang führten die Münchner und standen kurz vor dem Einzug ins Finale, dann drehte Real Madrid im heimischen Estadio Bernabéu die Partie.

Alles andere als unbeteiligt dabei: Referee Szymon Marciniak , der einen vermeintlichen Treffer von Bayern-Star Matthijs de Ligt kurz vor dem Ende durch einen verfrühten Pfiff aberkannte. In den spanischen Medien werden die Madrilenen gefeiert, in anderen Ländern kassiert der Schiri viel Kritik. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

SPANIEN

Marca : „Real Madrid erlaubt keine Rivalen. Seit zwei Wochen wurde behauptet, dass die Bayern Real Madrid am nächsten stehen, und als es darauf ankam, gingen die stolzen Bayern wie alle anderen in die Knie, als sie sich im Finale sahen.“

El País : „Ja, das ist es. Wieder Real Madrid. Wieder der tote Mann, der inmitten des kollektiven Deliriums des Bernabéu aufersteht. Madrid fand sich nach einem dominanten Spiel mit einem Rückstand auf der Anzeigetafel wieder, während die Bayern, die alte europäische Hierarchie, die legendäre Bestie des Wettbewerbs, die Nacht verschlief. Dabei spielte es keine Rolle, dass auf der Bank Tuchel saß, der schon vor zwei Jahren mit Chelsea in einer solchen Partie war. Das magische Schicksal Madrids ist unausweichlich, auch wenn man es kommen sieht, auch wenn man es weiß.“

El Mundo : „Ave, Cäsar von Europa: Madrid bringt die Herrschaft des Glaubens nach Wembley. Die Madrilenen denken nie an den Tod, nicht einmal mit beiden Beinen auf dem Schafott, wie gegen die Bayern, denn ihr einziges Memento mori ist der Sieg.“

El Mundo Deportivo : „Real Madrid reist mit Kontroversen nach Wembley. Wie konnte der Schiedsrichter in der 103. Minute Abseits pfeifen?“

ABC: „Nach einem Hinspiel, in dem die Madrilenen seltsamerweise einige Minuten lang den Respekt vor ihrem Lieblingswettbewerb vermissen ließen, zogen sich Ancelottis Spieler im Bernabéu ihre Sonntagshemden an und gehen nun gut aussehend und parfümiert ins Finale in London, wie es sich gehört.“