FC Bayern: Das sagt Kahn zum fatalen Neuer-Patzer

Das Leben eines Torhüters kann brutal sein. Selbst absolute Legenden können von der einen auf die andere Sekunde vom Helden zur tragischen Figur zu werden. Was sich in der 88. Minute im Bernabeu von Madrid ereignete, war einer der schwärzesten Karriere-Momente von Manuel Neuer. Der Bayern-Kapitän ließ einen harmlosen Ball von Vinícius Junior zentral prallen, ehe Real-Joker Joselu die Münchner mitten ins Herz traf.

Eine Szene, die unweigerlich an den Patzer von Oliver Kahn erinnerte, der vor rund 22 Jahren im WM-Finale gegen Brasilien die Niederlage des DFB-Teams einläutete.

Kahn über Neuer-Patzer: „Gehört zum brutalen Leben eines Torwarts“

„Im Jahr 2002 hatten wir noch Zeit. Leider hat Manuel in der 88. Minute den Fehler gemacht. Davor hat er großartige Paraden gezeigt. Das gehört zum brutalen Leben eines Torwarts“, führte er im Gespräch mit der Bild aus.

Neuer ärgert sich über Szene davor

Neuer durchlebte an diesem denkwürdigen Abend fast in Gänze das, was Kahn damals im WM-Turnier widerfahren war. Wie einst der Titan hielt Neuer seine unterlegenen Bayern mit spektakulären Paraden im Spiel und hätte ein weiteres glorreiches Kapitel seiner Karriere geschrieben, ehe ein Moment alles änderte.