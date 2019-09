Bayern München wird am Montagvormittag mit Weltmeister Lucas Hernandez und Ivan Perisic nach London zum Champions-League-Gruppenspiel bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern am Dienstag, 21.00 Uhr im LIVETICKER) reisen.

Das teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntagnachmittag mit.

80-Millionen-Zugang Hernandez war beim mühsamen 3:2-Ligaerfolg am Samstag beim SC Paderborn in der Halbzeit mit Kniebeschwerden ausgewechselt worden, am Sonntag gaben die Bayern-Ärzte aber Entwarnung.

Auch der kroatische Vizeweltmeister Perisic meldete sich fit, nachdem er das Gastspiel beim Bundesliga-Aufsteiger wegen eines grippalen Infekts verpasst hatte.

In Paderborn war Hernandez von Alponso Davies ersetzt worden, der etatmäßige Linksverteidiger David Alaba stand nach einer überstanden Verletzungspause erstmals wieder im Kader.