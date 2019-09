Auch in dieser Saison geht der Titel in der Champions League wohl nur über Titelverteidiger Liverpool.

Das ist zumindest die Meinung von Dietmar Hamann, der mit den Reds 2005 die Königsklasse gewann: "Ich denke, dass Liverpool und [Manchester] City den Maßstab setzen werden."

Der aktuelle Champion um Trainer Jürgen Klopp startet die Mission Titelverteidigung gegen den SSC Neapel. (Napoli gegen FC Liverpool am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Reds präsentieren sich in Frühform

Der Klub von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti beendete die vergangene Saison in der Serie A auf dem zweiten Tabellenplatz und präsentiert sich auch in der laufenden Saison in guter Form, musste zuletzt lediglich eine knappe Niederlage gegen Meister Juventus hinnehmen.

Auch Liverpool geht mit einer breiten Brust in die neue Spielzeit der Königsklasse: Nach nur fünf Spieltagen sind die Reds ihrem Dauerrivalen Manchester City in der Premier League bereits fünf Zähler enteilt. (Champions-League-Spielplan)

Liverpool ohne Star-Torwart Becker

Einer, der den Auftakt in die Königsklasse verpassen wird, ist Liverpools Star-Torwart Alisson Becker. Der Brasilianer hatte sich gleich beim Saisonauftakt gegen Aufsteiger Norwich City eine Wadenverletzung zugezogen und fällt noch bis Mitte Oktober aus. Allerdings lieferte Ersatzkeeper Adrian in den bislang vier Partien solide Leistungen.

Fraglich ist auch der Einsatz von Ex-Leipzig-Spieler Naby Keita nach dessen Muskelbündelriss. Der Mittelfeldspieler kehrt in dieser Woche aber wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Kabine in Neapel eine Baustelle

Die Napoli hat währenddessen statt personellen Problemen logistische Probleme: Die Renovierungsarbeiten der Kabinen im Stadio San Paolo verzögern sich weiter, was Ancelotti große Sorgen bereitet:

"Wo sollen wir gegen Sampdoria und Liverpool spielen? Ich bin empört über die Unzuverlässigkeit und Unzulänglichkeit derer, die diese Arbeiten ausführen. Ich sehe da eine Verachtung und keine Bindung an das Team der Stadt. Man kann in zwei Monaten ein ganzes Haus bauen – und die haben es nicht mal hinbekommen, die Kabine zu renovieren", wird der Coach in einer Pressemitteilung der Vereins zitiert.

So können Sie Napoli gegen Liverpool verfolgen:

TV: Sky (nur in der Konferenz)

Stream: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

