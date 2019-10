Borussia Dortmund hat einen wichtigen Sieg in der Champions League gefeiert und Slavia Prag mit 2:0 (1:0) besiegt.

Held des Abends war Achraf Hakimi. Der Marokaner erzielte beide Treffer für den BVB und sorgte so dafür, dass die Schwarz-Gelben in der Todes-Gruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand etwas aufatmen können.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN, der Pressekonferenz und aus der Mixed Zone zusammen:

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

über das Spiel: "Wir haben von der 1. bis zur 90. Minute dagegen gehalten und die Zweikämpfe angenommen. Wir hätten ein bisschen früher das 2:0 machen können, so haben wir die ganze Partie ein bisschen spannend gehalten. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir die Partie gewonnen haben."

über die große Chance von Sancho: "Man darf nie einen Haken hinter eine Sache machen, im Fußball ist immer alles möglich. Wichtig ist, dass man immer hoch konzentriert ist. Selbst nach dem 2:0 weißt du nie was passiert. Der Treffer hat uns zwar viel Selbstvertrauen gegeben, aber es wäre schöner gewesen, wenn wir ihn früher erzielt hätten."

die starke kämpferische Leistung: "Wir wissen, dass wir erst über die Zweikämpfe kommen müssen, dass wir präsent sind. Vor allem müssen wir konstant präsent sein! Nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen auch. Am Samstag zählt es gegen Freiburg. Wenn wir sicher stehen, dann kommt das Spielerische und dann können wir auch kombinieren, das hat man heute auch gesehen. Aber in erster Linie ist es wichtig, ins Spiel reinzukommen und die Zweikämpfe anzunehmen."

Michael Zorc (Manager Borussia Dortmund)

über den Schachzug mit Hakimi: "Hakimi hat heute auf der offensiven Außenbahn ein überragendes Spiel gemacht und für uns das Spiel entschieden. Wir haben das schon einmal in der Vorbereitung probiert und hatten gehofft, dass er heute mit seiner Schnelligkeit die Räume nutzen kann. Da ist der Plan des Trainers komplett aufgegangen Er ist für uns extrem wichtig, weil er rechts verteidigen kann und jetzt auch vorne eingesetzt werden kann."

über die Leistung von Julian Brandt: "Es war für ihn eine ungewohnte Rolle, weil er ganz vorne gespielt hat. Aber er bringt extrem viel mit: Laufstärke, kann mit den anderen kombinieren und hat Körper. Er hat sich aufgerieben und musste viel einstecken. Er hat das sehr gut gemacht, ist in die Zweikämpfe gegangen und zwei wichtige Pässe auf Hakimi gespielt."

über die Mentalität: "In den vergangenen Wochen haben wir den Sack nicht zugemacht und nicht ergebnisorientiert gespielt. Heute haben wir es hervorragend umgesetzt."

Sebastian Kehl (Lizenspieler-Chef, BVB):

über Hakimis Leistung: "Er hat das hervorragend gemacht, war an allen Torszenen beteiligt. Wir wissen um seine Qualität. Er war für uns heute der Mann des Spiel"