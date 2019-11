Die Pflicht ist bereits gemacht, nun folgt für den FC Bayern in der Champions League die Kür.

Mit einem Sieg im Hexenkessel von Belgrad (Champions League: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) können die Münchner nach dem bereits geglückten Einzug ins Achtelfinale auch den Gruppensieg perfekt machen.

Vor der Partie gegen Roter Stern stehen Trainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Leon Goretzka der Presse Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ Bayern will sechs Siege in der Gruppenphase +++

"Das ist mit Sicherheit ein Grund, warum wir dieses Spiel ernstnehmen. Der Hauptgrund ist aber, dass wir den positiven Trend fortsetzen wollen und die Gruppe als Erster abschließen wollen."

+++ Fokus lag auf der Defensive +++

"Wir haben uns auf die Defensive konzentriert. Darauf lag der Fokus, weil wir da bislang nicht immer gut ausgesehen. Dass wir noch viel verbessern müssen, ist klar. Da hatten wir noch nicht genug Zeit."

+++ Goretzka lobt Flick +++

"Man hat schon einen großen Unterschied gemerkt, obwohl wir nicht viel Zeit hatten. Er hat sehr klar gesagt, was er von uns möchte und das haben wir auch gut umgesetzt. Das hat sich auf dem Platz gezeigt."

+++ FC Bayern ohne Alaba nach Belgrad +++

Ohne David Alaba hat der FC Bayern am Morgen die Reise in die serbische Hauptstadt angetreten. Der Außenverteidiger bleibt in München, da seine Freundin unmittelbar vor der Geburt des gemeinsamen Kindes steht. Auch Michael Cuisance bleibt krankheitsbedingt in der bayrischen Landeshauptstadt.

+++ Roter Stern will Chance auf Achtelfinale wahren +++

Nur mit einem Sieg gegen den FC Bayern kann Roter Stern seine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale wahren. Mit drei Zählern liegt der Tabellenführer der Super liga Srbije aktuell vier Punkte hinter den Tottenham Hotspur auf Platz zwei, hat allerdings den direkten Vergleich gegen die Londoner deutlich verloren.