Mit einem Sieg bei Roter Stern Belgrad könnte der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte FC Bayern am Dienstag in der Champions League (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) auch Platz eins in Gruppe B vorzeitig sichern.

Ein Duo steht den Münchenern bei diesem Unterfangen allerdings nicht zur Verfügung.

David Alaba und Mikael Cuisance traten die Reise nach Serbien erst gar nicht an. Während Cuisance krankheitsbedingt in der bayerischen Landeshauptstadt blieb, hat der Ausfall des österreichischen Nationalspielers einen freudigen Grund.

Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner erwarten ihr erstes Kind, die Geburt steht unmittelbar bevor.

Die Position Alabas in der Innenverteidigung des FCB wird voraussichtlich Jérôme Boateng übernehmen.