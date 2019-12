Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen im Champions-League-Achtelfinale vor packenden Duellen.

Bayern München spielt wie im verlorenen Finale 2012 gegen den FC Chelsea, Borussia Dortmund trifft auf seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain. RB Leipzig fordert Tottenham Hotspur mit Teammanager Jose Mourinho. Das ergab die Auslosung am Montag im Hauptquartier der UEFA in Nyon.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Wir haben die Auslosung mit der Mannschaft angeschaut. Wir freuen uns auf London. Dort haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Klar denkt man auch an das Finale 2012 in der Allianz Arena. Aber bei zwei Spielen hätten wir mindestens einen Sieg mitgenommen. Sie sind eine gefährliche Mannschaft, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir müssen eine hochkonzentrierte Leistung abliefern, wollen aber in die nächste Runde."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir freuen uns, dass wir jetzt wissen, was auf uns zukommt. Wie man es erwarten kann, ist auch im Achtelfinale der Champions League eine Mannschaft dabei, die auch europäisches Format haben. Ich fühle mich gut mit dem Los, aber Chelsea hat natürlich auch Spieler, die uns wehtun können. Sie haben gute Einzelspieler in der Offensive, wie Hudson-Odoi oder Pulisic. Aber es geht um die Teamleistung. Aktuell fühlt es sich gut an, aber was zum Zeitpunkt der Achtelfinales sein wird, müssen wir sehen".

... über Dortmund und Leipzig: "Ich bin grundsätzlich Deutschland-Fan. Einerseits aus vollem Herzen, aber auch, weil unsere Bundesliga-Konkurrenten möglichst lange eine Zweitbeschäftigung haben sollen. Deswegen drücke ich ihnen die Daumen. Alle deutschen Mannschaften haben die Qualität, eine Runde weiterzukommen."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Sie (Chelsea, Anm. d. Red.) haben das sehr, sehr gut gemacht, viele junge Spieler spielen lassen. Eine Aufgabe, der wir uns stellen werden. Wir wollen auch da weiterkommen. Es ist ein Gegner, der schwierig ist. Aber wir wollen ins Viertelfinale kommen."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Es fühlt sich normal für mich an. Die Chancen stehen 50:50."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Ein wunderbares Los für die Fans und uns. Und natürlich rechnen wir uns was aus. Wir werden diese Duell mit Paris führen, um eine Runde weiterzukommen. Das ist das klare Ziel."

Julian Nagelsman (Trainer RB Leipzig): "Tottenham ist ein sehr schönes und spannendes Los. Es ist ein Topteam in Europa, in einer fantastischen Stadt, mit Weltstars, die viel erlebt haben. Natürlich wird es nicht leicht. Aber wir freuen uns total darauf - besonders auch auf das Stadion."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Es war klar, dass wir einen großen Verein bekommen, das ist in dieser Runde normal. Das ist ein attraktiver Gegner und wird eine schwierige Aufgabe, keine Frage."