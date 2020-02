Nach dem Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt steht für Borussia Dortmund die nächste Mammutaufgabe an.

Paris Saint-Germain mit Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel kommt in den Signal Iduna Park. (Champions League: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, ab 12 Uhr im LIVETICKER). Doch mit dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SGE reifte eine Erkenntnis: Legt der BVB erneut eine derartige Vorstellung hin, müssen sich im Fußball-Tempel der Bundesliga auch noch ganz andere warm anziehen.

Auch der Titelverteidiger ist gefordert. Der FC Liverpool muss bei Atlético Madrid ran. (Champions League: Atlético Madrid - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Im Mai 2019 holte Liverpool im Wanda Metropolitano in Madrid gegen Tottenham Hotspur den Titel. Nun haben Klopps Reds an gleicher Stellte die Chance den ersten Schritt Richtung Viertelfinale zu machen.

Thon und Basler zu Gast bei Laura Papendick

Der Fantalk wird am Dienstag, 18. Februar, live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de über das Match von Borussia Dortmund gegen PSG mit Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel und den Auftritt des FC Liverpool bei Atlético Madrid berichten.

In der "Champions Sportsbar" im München Marriott Hotel diskutieren Moderatorin Laura Papendick und Ex-Bayern-Star Mario Basler, der Weltmeister von 1990 Olaf Thon, Comedian Matze Knop sowie Tobias Holtkamp (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Hartwig Thöne (SPORT1) über Themen aus dem nationalen und internationalen Fußball.

Alle Infos und Hintergründe zum Spiel des BVB gegen PSG, Di. ab 20.15 Uhr im Fantalk auf SPORT1

Fans können aktiv mitdiskutieren

Co-Moderatorin Valentina Maceri bindet am Dienstag sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen mit in die Sendung ein. Sie sorgt so dafür, dass die Fans über alle digitalen Kanälen Teil des Fantalks werden.

Dank der engen Verknüpfung mit den digitalen SPORT1-Plattformen SPORT1.de, den SPORT1-Apps und den Social-Media-Kanälen von SPORT1 bekommen die Fans alle Infos zur UEFA Champions League aus einer Hand – egal ob zuhause oder unterwegs.

Hinzu kommt der Fantalk-Ticker auf SPORT1.de: Unterhaltsam, informativ und interaktiv verbindet er die Gesprächsthemen sowie die besten Sprüche und Szenen der Sendung mit den aktuellen Geschehnissen in den Stadien von Europas Königsklasse.

So können Sie den Fantalk LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App