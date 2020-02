Wenn Paris Saint-Germain in knapp drei Wochen im Rückspiel des Champions League Achtelfinals gegen Borussia Dortmund die 1:2-Hinspielpleite aufholen will, werden zwei Akteure nicht mit von der Partie sein dürfen. (Champions League, Achtelfinale: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund am Mittwoch, 11. März, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Sowohl Rechtsaußen Thomas Meunier als auch Mittelfeldspieler Marco Verratti hatten je zwei gelben Karten aus der Gruppenphase mit in die K.o.-Runde genommen.

In der Schlussphase gegen den BVB sah zunächst Meunier nach einem Foul in der 87. Minute den gelben Karton, bevor Verratti zwei Minuten später wegen Meckerns vom Unparteiischen verwarnt wurde.

PSG-Trainer Thomas Tuchel muss das Duo, das in Dortmund zur Startelf zählte, im Rückspiel nun ersetzen.