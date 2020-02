Viele Fans wunderten sich, dass Zinédine Zidane im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City auf Toni Kroos verzichtete. Nach der 1:2-Niederlage gab der Trainer eine Erklärung. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Zidane habe den Weltmeister von 2014 aus taktischen Gründen auf der Bank gelassen. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns", sagte Zidane über Kroos: "Aber ich habe auch andere Optionen. Das geht nicht gegen Toni - ich habe mich so entschieden."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Im Mittelfeld spielten statt dem 30-Jährigen Luka Modric, Casemiro und Federico Valverde. Kroos ist unter Zidane im Normalfall gesetzt. Auch bei der Niederlage am vergangenen Wochenende in der La Liga bei UD Levante stand der Nationalspieler 90 Minuten auf dem Platz. Am Sonntag steht der Clásico gegen den FC Barcelona an.