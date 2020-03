Atalanta Bergamo hat nach dem Viertelfinaleinzug gegen Valencia überraschend Kyle Walker auf Twitter gratuliert.

Als einzigem Champions-League-Torhüter gelang es dem Profi von Manchester City, alle Schüsse des Bergamo-Sturms zu parieren.

So weit, so respektvoll. Doch was die Sache so kurios macht: Walker ist gar kein etatmäßiger Keeper, sondern Verteidiger.

Walker: Ersatz für Ederson und Bravo

In ihrer Premierensaison in der Königsklasse erreichte Bergamo Überraschend und mit viel Offensivpower auf Anhieb das Viertelfinale.

Weder die Torhüter von Valencia noch von Donezk oder Zagreb konnten den Kasten gegen Bergamo komplett sauber halten.

Doch da war ja noch das Duell in der Gruppenphase mit ManCity im November. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung Edersons und der Roten Karte für Ersatzmann Claudio Bravo stieg Walker zum Keeper auf - mit Erfolg.

In den restlichen gut zehn Minuten Spielzeit sicherte Walker seinen Citizens mit zwei Paraden, darunter ein entschärfter Freistoß, das 1:1 beim Champions-League-Neuling.

"Respect bro"

Nach acht Spielen und sieben verschiedenen Gegnern weist nur der etatmäßige Verteidiger eine Abwehrquote von 100 Prozent gegen Atalanta auf.

Dies würdigten die Italiener sogleich in einem Tweet und zollten Walker Respekt.

Eine weitere Kuriosität: Walker parierte als erster Engländer seit Ben Hamer für Leicester City 2016 einen Torschuss in der Champions League.

Mit Blick auf die EM könnte man augenzwinkernd sagen: Kyle, bewirb dich auf die historisch problematische Position des englischen Nationaltorwarts!