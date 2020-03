Die Europäische Fußball Union hat am Dienstag nicht nur die Europameisterschaft (auf Sommer 2021) verlegt, sondern wegen der Corona-Pandemie auch die Endspiele für die Champions League und Europa League neu terminiert.

Im Gegensatz zur EM sollen die Finals dort in diesem Sommer stattfinden.

Das Endspiel in der Europa League soll demnach am am 24. Juni ausgetragen werden, das Finale in der Champions League am 27. Juni stattfinden.

Das berichten die spanischen Medien Marca und AS.

Istanbul weiterhin CL-Finalort

Das Champions-League-Finale soll auf jeden Fall wie geplant in Istanbul steigen.

Ursprünglich sollten die Endspiele am 27. und 30. Mai ausgetragen werden.

Deutsches Duo noch in Champions League

In der Champions League sind als deutsche Vertreter noch RB Leipzig und der FC Bayern vertreten.

Leipzig schaltete im Achtelfinale Tottenham Hotspur aus.

Die Münchner stehen nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea so gut wie sicher im Viertelfinale.

Das ursprünglich Mittwoch vorgesehene Rückspiel ist wegen der Coronakrise verlegt worde.